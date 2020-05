Webinar Aquatim despre tehnologii și super-utilaje: Inspecție și diagnoză pe rețelele de canalizare

Vineri, 29 mai, de la ora 18.00, echipa Aquatim de inspecție canalizare prezintă webinarul pe teme de specialitate Inspecție și diagnoză pe rețelele de canalizare, organizat de Detectivii apei pierdute și fundația Aquademica.

Valentin Vlaicu, Adrian Borza și Alexandru Bănățean vor vorbi din experiența muncii lor de zi cu zi, despre tehnologiile și utilajele pe care le folosesc, provocările întâlnite și soluțiile găsite.

Loredana Leordean, purtător de cuvânt Aquatim, a explicat că una dintre metodele moderne de inspecție a canalizării folosită în mod curent și de echipa Aquatim se desfășoară cu ajutorul roboților! Inspecția video de canalizare cu circuit inchis (CCTV) se bazează pe deplasarea unui robot motorizat prin sisteme de conducte ce colectează și transmite informații despre starea acestora.

Robotul trimis „în prospectare” înregistrează imagini video, iar aplicația software specializată ajută la analiza datelor. Identificarea exactă a zonelor cu probleme și generează rapoarte de inspecție deosebit de utile.

Inspecţia video a canalelor are o serie de avantaje. În primul rând, robotul are acces acolo unde nu au oamenii, in canalele nevizitabile, de diametre mici.

Localizarea cu precizie a defectelor, prin folosirea combinata a camerei video si a aplicaţiei informatice specializate, este alt mare atu al inspecţiei CCTV. Cunoscând cu precizie starea canalelor, se poate lua uşor decizia potrivita, de reabilitare sau remediere – a subliniat Loredana Leordean.

Participarea la webinar este gratuită, detalii despre înscriere se găsesc la: https://detectiviiapeipierdute.ro/inspectie-si-diagnoza-pe-retelele-de-canalizare/, iar înregistrarea sesiunii este difuzată ulterior pe canalul youtube dedicat.

Comentarii

comentarii