Weekend de vară la Iulius Town: seri de film în aer liber, competiție de darts și clipe de neuitat alături de cei dragi

Luna iulie ne readuce alături de cei dragi, iar timpul petrecut împreună este de neprețuit. La Iulius Town, fiecare membru al familiei se poate bucura de activități speciale în acest weekend. Cinefili de toate vârstele sunt invitați la trei seri de film în aer liber, curioșii pot participa la competiție de darts pentru amatori.

Timișorenii sunt așteptați la tradiționalele seri de film, în Iulius Gardens, sub cerul înstelat. Vineri, 18 iulie, pe ecran va rula pelicula „Tigru”, o producție românească inspirată din fapte reale. Sâmbătă este seara de film a copiilor, iar în acest weekend simpatica animație „Ploey: You will never fly alone” propune o călătorie fascinantă. Duminică, adrenalina va atinge cote maxime cu pelicula „Parker”, un thriller plin de suspans. Proiecțiile încep în fiecare seară de la ora 20:00. Tot ce trebuie să faci pentru a te bucura de magia filmelor este să vii în Iulius Gardens. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Dacă ești o fire competitivă și îți dorești să încerci ceva nou, Darts Club Timișoara te așteaptă sâmbătă, începând cu ora 13.00, în Atrium, la Concursul dedicat amatorilor de darts. Participarea este gratuită și se face după ce ai completat formularul online. Evenimentul este realizat în cadrul programului „Orașul în mișcare”, finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.

Nu uita, brandurile tale favorite încă afișează reduceri la o varietate de produse! Catalogul Summer Sale este disponibil online, pe site-ul Iulius Town.

Timpul petrecut împreună cu familia merită tot ce e mai bun. Vino în Iulius Town și bucură-te de zilele de vară!

