Weekend plin la Iulius Town! Pregătiri pentru „Back to school friends!”, flashmob, teatru de păpuși și premii la cumpărături

Weekend plin la Iulius Town! Pregătiri pentru „Back to school friends!”, flashmob,...

Timișoara, 9 septembrie 2021: Iulius Town promite un weekend de poveste la început de toamnă! Un flashmob atractiv pentru tineri îndrăzneți, o piesă de teatru captivantă pentru copii curioși, oferte la haine și accesorii cool pentru elevi și multe premii.

Nu ai apucat să faci cumpărăturile pentru noul an școlar? Află că mai ai o șansă weekendul acesta să profiți de campania „Back to school friends!”. Până pe 12 septembrie 2021, încă te poți afla printre cei 100 de clienți, care dacă fac cumpărături de minimum 200 de lei, vor primi un premiu instant sau vouchere la magazinele din Iulius Town. Astfel, ai șansa de a-ți impresiona prietenii cu inteligența ta prin rezolvarea unui joc educativ Kosmos, oferit de către Varunas sau cu gadget-urile și accesoriile Contakt. În plus, și micii artiști au șansa de a-și impresiona colegii cu talentul lor, utilizând produsele oferite de Happy Color sau Noriel. Mai multe detalii despre campanie și parteneri poți găsi pe site-ul Iulius Town.

În plus, ca în fiecare weekend, cei mici sunt așteptați și pe 12 septembrie la o nouă piesă de teatru, „Magazinul Fermecat”, în Iulius Gardens, unde vor trăi farmecul teatrului de păpuși, vor râde și se vor distra alături de personaje magice. Dragi părinți, țineți minte că spectacolul va începe la ora 11:00, iar intrarea este liberă, dar locurile sunt limitate pentru a putea menține distanțarea. De la ora 12:00, mămicile sunt invitate, alături de prichindeii lor, la Zumba Mum&Kids în parc.

Weekendul acesta avem evenimente și campanii pentru elevi, copilași, dar nu îi putem uita nici pe tinerii pasionați de artă și cultură, motiv pentru care, tot pe 12 septembrie 2021, în cadrul StudentFest are loc un flashmob, la care participă studenți de la Universitatea de Vest. Tema ediției din acest an este HAOS, temă aleasă în contextul social al anului 2021. V-am făcut curioși? Atunci sunteți așteptați începând cu ora 16:00 în Iulius Gardens pentru a lua parte la flashmob-ul plin de HAOS! Informații suplimentare puteți găsi pe pagina de Facebook a acestora.

Dacă ai ales să participi la cursa în culori, The Color Run, află că îți poți ridica kit-ul de participare din zona Intersport a Iulius Town. Tot ce trebuie să faci este să vii până pe 10 septembrie, în intervalul 10:00 – 22:00, să îți ridici pachetul de participare, (opțional: treci pe la Intersport să îți cumperi adidași pentru alergare) și gata! Ești pregătit pentru evenimentul colorat de sâmbătă, 11 septembrie 2021.

Totodată, în perioada, 10 – 12 septembrie 2021, părinți și copii sunt așteptați la KIDS EXPO, la etajul Iulius Mall. Astfel, în intervalul orar 10:00 – 22:00 cei mici vor putea alege noi cursuri la care să ia parte, precum cele de limba engleză de la Happy London sau chiar de robotică și programare de la Brainery Roboschool. Desigur, vor fi și standuri cu diferite cărți educative în limba engleză, jucării educative din lemn, dar și hăinuțe, încălțăminte și produse de sănătate pentru copii.

Weekendul acesta promite să fie unul plin la Iulius Town, așa că sunteți așteptați cu mic, cu mare, într-un număr cât mai mare!

