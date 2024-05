Women in Data Science la UV Timișoara: a treia ediți a conferinței care popularizează știința datelor

Women in Data Science (WiDS) Timișoara se pregătește pentru a treia ediție a conferinței anuale, care va avea loc miercuri, 15 mai, la Institutul de Cercetări Avansate de Mediu al Universității de Vest din Timișoara. Evenimentul își propune să evidențieze rolul esențial pe care știința datelor îl joacă în viața noastră cotidiană, sub tema „The Human Value of Data Science”.

Conferința va găzdui o serie de invitate remarcabile din industria datelor, reprezentante din partea companiile Flex, Nokia, Bosch și Continental, precum și reprezentante ale sectorului de guvernare publică și ale mediului academic, de la Centrul de Proiecte Timișoara, Universitatea din Paderborn din Germania și Universitatea de Vest din Timișoara.

Conferința WiDS Timișoara își propune să aducă împreună comunitatea locală de data science din toate domeniile – corporații, administrație publică, mediul academic și societatea civilă – pentru a încuraja discuțiile și colaborările interdisciplinare și pentru a inspira generațiile tinere de a dezvolta cariere în acest domeniu important. Evenimentul va include prezentări inspiraționale din partea unor lideri din industrie, precum și sesiuni de discuții interactive pe tema impactului științei datelor în societate. De asemenea, participanții vor avea oportunitatea de a face networking valoros cu femei excepționale care activează în domeniu.

Înscrierea la conferință este gratuită, dar locurile sunt limitate. Pentru a vă asigura un loc, vă rugăm să vă înscrieți cât mai curând posibil accesând link-ul: https://bit.ly/registration-wids-tm-2024.

Conferințele WiDS au fost inițiate la Stanford University în 2015 și au crescut rapid în popularitate, desfășurându-se acum în peste 250 de locații din întreaga lume. WiDS Timișoara este un punct de reper important pe harta globală a WiDS.

Pentru mai multe informații despre eveniment și pentru a vedea agenda completă, vă rugăm să accesați link-ul următor: https://bit.ly/widstm24-agenda.

