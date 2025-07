Women in Music România pentru prima dată la Timișoara: Vocile feminine din muzică se reunesc la Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration

Women in Music România ajunge în acest an pentru prima dată la Timișoara și în parteneriat cu Muzicon propune un program de concerte și DJ set-uri susținute de artiste cunoscute ale scenei muzicale și o serie de conferințe despre prezentul și viitorul industriei muzicale românești. Artiste, profesioniști din domeniul muzical, antreprenori culturali dau întâlnire publicului larg în Parcul I.C. Brătianu, pe 2 și 3 august 2025, pe scena Muzicon și Women in Music.

Tema comună a evenimentelor este nevoia unei industrii muzicale echitabile, colaborative și sustenabile. Discuțiile vizează direcții concrete de dezvoltare și provocări actuale, iar selecția artistică reflectă diversitatea vocilor feminine active în muzica românească de azi.

Pe 2 august, programul include concertele Andrei Andriucă și ale trupei The Strizzers. După-amiaza este dedicată unui panel despre transformarea spațiilor uitate în scene culturale, moderat de Anderka Iancea. La discuție participă Andreea Jäger Tako (Centrul Cultural Plai), Bogdan Cotirta și Bogdan Crișan. Un al doilea panel, coordonat de Carina Sava, abordează tema sustenabilității în muzică și îi are ca invitați pe Carina Dumitru (Phaser), Ramona Laczko David (Centrul de Proiecte) și Iulia Pop (Overground Music).

Ziua de 3 august propune concerte susținute de ILINCA și Mădălina Pavăl. În deschiderea serii are loc o discuție despre storytelling în industria muzicală, moderată de Roxana Morun (TVR), cu participarea Corinei Vilcu (Global Records), Dorinei Constantin (manager Dmitri’s Bats) și a artistei ILINCA. Ultimul panel aduce în discuție provocările scenei independente și este moderat de Oltea Zambori. Intervin Delia Luchian, Victor Balaniuc (Codru Festival), Carina Dumitru (Phaser) și Vlad Garboni (Flight Festival). Fiecare seară se încheie cu DJ set-uri live susținute de Mini Zucchini și _Border.

Women in Music România – platforma națională pentru vocile feminine din muzică

Women in Music România este o platformă națională care sprijină afirmarea și vizibilitatea femeilor în industria muzicală, atât în plan artistic, cât și în domeniile de management, educație, producție și antreprenoriat cultural. Inițiativa dezvoltă programe de mentorat, creează contexte de învățare profesională și construiește o rețea de sprijin între femeile active în muzică. Women in Music România funcționează ca spațiu de resurse, schimb de idei și dialog deschis, cu scopul de a contribui la o transformare profundă și durabilă în peisajul cultural actual.

Prezența Women in Music România la Timișoara marchează extinderea platformei în afara Capitalei și confirmă interesul orașului pentru inițiativele care promovează diversitatea, colaborarea și consolidarea vocilor emergente din industriile creative.

Toate evenimentele din locația principală (Parcul Civic, Parcul și B-dul I.C. Brătianu) sunt cu intrare liberă. Programul poate suferi modificări independente de voința organizatorilor. Programul ediției este în curs de actualizare și poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentul: www.celebrare-timisoara.ro

Evenimentul „Ziua Timișoarei” este finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și co-organizat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură.

Comentarii

comentarii