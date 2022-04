Women Rally, campionatul de automobilism interzis bărbaților, gata de startul în cel de-al V-lea sezon

Campionatul National Women Rally – Bosch Car Service este pregatit, pentru al V-lea an consecutiv, sa sustina si sa celebreze pasiunea doamnelor si domnisoarelor pentru masini, viteza si competitie. Orice posesoare de permis de conducere cu minim doi ani vechime se poate inscrie la concurs cu masina personala, pentru a-si explora limitele si a-si lua doza de adrenalina, descoperind astfel farmecul pilotajului auto, pe trasee de concurs special amenajate in trei orase din Romania.

In 2022, sunt asteptate zeci de participante din toata tara la Campionatul National Women Rally – Bosch Car Service, care va debuta la Timisoara, orasul de pe Bega, in 27-28 mai. Vara ne readuce pe asfaltul incins al Bucurestiului in 24-25 iunie. In mod traditional, finala Women Rally va fi gazduita in 16-17 septembrie de Cluj-Napoca, orasul in care acest vis frumos s-a transformat in realitate in toamna anului 2018, sub viziunea autentica a fondatoarei Laura Savu.

„Iata-ne ajunsi in pragul celui de-al cincilea sezon Women Rally. Faptul ca am reusit sa mentinem motoarele turate la maxim in toti acesti ani si sa facem fata tuturor provocarilor aparute pe parcurs, ne face sa pasim increzatori in noul an competitional si sa construim impreuna momente unice si autentice. Ne vedem la linia de start!”, a declarat Laura Savu, fondator Women Rally.

Competitiile Women Rally sunt dedicate oricarei soferite care doreste sa isi dezvolte reflexele corecte la volan cu responsabilitate, intr-un cadru sigur si organizat. Ca in fiecare an, organizatorii aduc la cunostinta concurentelor notiuni de baza de conducere defensiva si sportiva care vor fi livrate sub forma unui briefing premergator fiecarui concurs.

La start este admisa atat participarea individuala, cat si prezentarea sub forma de echipaj, iar copilotul poate fi cea mai buna prietena, mama sau colega de birou.

Women Rally este o oportunitate unica de networking si dezvoltare personala prin motorsport, unde familia, prietenii si colegii de munca sunt bineveniti sa isi sustina favoritele.

Etapele Women Rally incep, vinerea, in atmosfera festiva a ceremoniei de start, unde nou venitele vor fi intampinate de cea mai vibranta si prietenoasa comunitate auto din Romania.

Dupa familiarizarea cu regulamentul si cu traseul de concurs, sambata participantele vor fi pregatite sa se lupte cu secundele in cadrul celor doua manse de concurs cronometrate.

La final, trofeele pot fi un bonus, insa fiecare concurenta va fi castigatoarea unui set de aptitudini de invidiat in traficul zilelor noastre, dar si a unor prietenii autentice. Prin poarta de start de la Women Rally au trecut pana in prezent peste 300 de concurente.

Campionatul National Women Rally – Bosch Car Service se desfasoara sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv – FRAS.

Mai multe detalii despre Campionatul National Women Rally – Bosch Car Service 2022, regulament si modalitatea de inscriere vor fi publicate pe website-ul oficial al competitiei www.womenrally.ro si pe canalele de social media @womenrally.ro.

Comentarii

comentarii