Workshop internațional organizat la Bor, Serbia, în cadrul proiectului transfrontalier ERA-MIN_RO-SRB

În data de 27 iunie 2025, a avut loc la sediul Institutului de Minerit și Metalurgie Bor (Serbia) primul workshop din cadrul proiectului “Environmental risk assessment from mining activities as a result of tailings storage in the cross-border area Romania – Serbia – ERA-MIN_RO-SRB”, cod Jems: RORS00063, finanțat prin Programul Interreg IPA România–Serbia.

Evenimentul a reunit experți în protecția mediului, cadre universitare și cercetători din România și Serbia, într-un efort comun de a analiza impactul activităților miniere asupra mediului și de a dezvolta o abordare coordonată privind monitorizarea și reducerea riscurilor în regiunea de graniță.

Workshopul a fost deschis de dr. Daniel Kržanović, coordonatorul proiectului din partea partenerului sârb, Institutul de Minerit și Metalurgie Bor, care a declarat: „Ne bucurăm să fim gazda acestui prim workshop și să contribuim activ la dezvoltarea unui cadru științific transfrontalier care pune în centrul atenției problemele reale generate de activitățile miniere. Proiectul ERA-MIN este o oportunitate de a colabora și de a propune soluții concrete pentru o zonă istoric afectată de exploatarea intensivă a resurselor.”

În cadrul sesiunii de prezentări, dr. Nicoleta Nemeș, manager general al proiectului ERA-MIN, a vorbit despre problemele de mediu din siturile miniere active, cu accent pe regiunile Moldova Nouă (România) și Bor (Serbia), subliniind efectele cumulative ale activităților de extracție asupra solului, apei și aerului: „Depozitele istorice de steril, defrișările masive și poluarea aerului cu particule fine transformă zonele miniere active în puncte critice de risc ecologic. Prin proiectul ERA-MIN, avem ocazia să înțelegem mai bine aceste fenomene și să propunem intervenții fundamentate științific, cu beneficii reale pentru sănătatea populației și pentru refacerea mediului.”

Participanții au analizat strategii moderne de prelevare și monitorizare a contaminanților, iar în a doua parte a zilei au desfășurat activități practice de prelevare a probelor pe teren, în localitatea Mokranje, comuna Negotin.

Acest workshop reprezintă un pas esențial în consolidarea colaborării româno-sârbe în domeniul evaluării riscurilor de mediu asociate cu industria extractivă și contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale proiectului ERA-MIN.

