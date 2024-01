Worschtkoschtprob 2024. Degustarea cârnaților bănățeni va avea loc la 45 km de Timișoara

Comuna timișeană Lovrin este în acest an gazda tradiționalei manifestări gastronomice Degustarea Cârnaților Bănățeni, eveniment organizat de ziarul de limba germană Banater Zeitung din Timișoara.

Nu este un festival al cârnaților – așa cum se menționează uneori în mod eronat – ci un eveniment concurs, pentru desemnarea celor mai buni cârnați afumați de casă.

Participanții la concurs, sponsorii, dar și abonații ziarului vor primi după o solicitare prealabilă o invitație pentru a participa la evenimentul care va avea loc în dată de 22 februarie, de la ora 12, la căminul cultural din Lovrin, la 45 de km de Timișoara. Detalii la Dana Miculescu, tel. 0256498210.

Worschtkoschtprob. Diesmal in Lowrin

Die Temescher Gemeinde Lowrin ist am 22. Februar 2024 Gastgeber des BZ-Zeitungsfestes, Worschtkoschtprob, kurz WKP. Das ist seit vielen Jahren unser Wettbewerb privater, hausgemachter und geräucherter Bratwürste. Zur Veranstaltung hat jeder Zutritt: mit dem Beleg eines Jahresabonnements der ADZ/ BZ/ KR, als Teilnehmer am Wettbewerb (mit hausgemachter, geräucherter Bratwurst), oder als Sponsor. Abonnenten der Banater Zeitung bekommen auf Antrag eine Einladung – dies ist eine zur sinnvollen Planung des Festes notwendige Formalität. Richten Sie alle Fragen zur Beteiligung an der WKP an Dana Miculescu, Tel. 0256498210 (BZ-Büro Temeswar), Email dana.miculescu.bz@gmail.com.

