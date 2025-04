160 de ani de la înființarea Episcopiei Caransebeș! Farmaciile de odinioară – un vernisaj cu dublă semnificație, în Caraș Severin

Joi, 3 aprilie, de la ora 17, sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu”, va găzdui un eveniment cu dublă semnificație, în organizare cu Serviciul Județean al Arhivelor Naționale.

Este vorba de vernisajul intitulat „Farmaciile de odinioară”.

Începând cu ora 18, auditoriul se va bucura de un concert de muzică clasică, sub egida riTM în Banat, turneul de promovare a Festivalului Timișoara Muzicală în partea de vest a țării. În acest an, sub titlul inSuflu, Matei Ioachimescu & The Romanian Flute Ensemble, programul artistic al recitalului va cuprinde melodii Stephen Schwartz, Krzysztof Zgraja, Derek Charke, Eugene Magalif, Richards Rodgers, lan Clarke, Freddie Mercury, Gareth McLearnon.

„Episcopia Caransebeșului își manifestă rolul pe care îl are în societate prin organizarea unor evenimente, precum concertul de flaut și expoziția legată de farmaciile din Caransebeș, tradiția și actualitatea acestor farmacii, acestei industrii farmaceutice care veghează la sănătatea concetățenilor noștri. La 160 de ani de la înființarea Episcopiei Caransebeșului prin astfel de activități, ea își manifestă vocația culturală și educațională în comunitate. Sperăm astfel ca toți locuitorii din Caransebeș să poată profita în sensul bun și frumos al cuvântului de aceste manifestări care vin și ne pun la îndemână arta muzicală, dar și o altfel de artă și anume arta memorială prin care noi suntem recunoscători prin astfel de expoziții tuturor celor care înaintea noastră fiind, ne-au păstrat și ne-au transmis unele valori, precum sunt și acestea legate de îngrijirea sănătății”, a precizat părintele arhimandrit Casian Ruseț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului.

Cetățenii din Caraș Severin sunt invitați cu drag la evenimentul menit să ,,vindece” auditoriul, pentru câteva ore, ca o ,,pastilă de istorie și muzică”, de plafonarea pe care o aduc activitățile cotidiene, îmbogățind istoric, cultural și sufletește.

Comentarii

comentarii