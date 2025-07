66 de elevii din trei licee tehnologice și-au dezvoltat competențele pentru angajare cu ajutorul proiectului „Fabrica de Viitor”

66 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, provenind de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, Colegiul Tehnologic „Henri Coandă” din Timișoara și Liceul Tehnologic Dorna Carpaților din județul Suceava, au avut oportunitatea de a-și dezvolta competențele necesare pentru meserii în domeniul mecatronicii, automatizărilor și electronicii prin intermediul proiectului educațional „Fabrica de Viitor”. Acesta este un proiect inițiat de Coca-Cola HBC în parteneriat cu Asociația Școala de Valori.

Acesta marchează al doilea an în care elevii din Ploiești și Timișoara beneficiază de acest proiectul „Fabrica de Viitor”, care include șase module educaționale axate pe consiliere în carieră, orientare vocațională și descoperirea joburilor viitorului. Pe lângă aceste sesiuni, participanții au avut și oportunitatea de a vizita, timp de trei zile, fabricile Coca-Cola HBC, însoțiți de profesioniști din companie, și de a participa la două activități interactive de tip „Bibliotecă Vie”, prin care au avut acces direct la poveștile de carieră ale angajaților Coca-Cola HBC. Scopul proiectului este de a pregăti tinerii pentru provocările pieței muncii și de a le oferi instrumentele necesare pentru o carieră de succes și sustenabilă.

În cadrul atelierelor organizate de Școala de Valori, elevii au avut ocazia să își dezvolte abilități cheie precum autoevaluarea, gândirea critică, comunicarea eficientă, colaborarea în echipă și respectarea regulilor, competențe esențiale pentru integrarea cu succes în mediul profesional.

Eugen Popa învață la Liceul Tehnologic Dorna Carpaților din județul Suceava: „Participarea la atelierele speciale organizate în liceu m-a influențat profund, ajutându-mă să-mi clarific drumul profesional. Am învățat că fiecare meserie are valoare, că nu există „meserii mai importante” și că parcursul profesional poate fi diferit pentru fiecare – nu este întotdeauna unul liniar. ”

Dragoș Belduganu, coordonator colaborări instituționale și internaționale Școala de Valori, descrie beneficiile proiectului Fabrica de Viitor: „La Ploiești, la Timișoara și la Dorna, elevii au participat în experiența educațională Fabrica de Viitor ce i-a pus în contact cu unul dintre angajatorii importanți din comunitatea lor, Coca-Cola HBC. Prin intermediul atelierelor realizate, i-am ajutat pe tineri să-și răspundă la întrebările normale pentru vârsta lor, iar prin practica organizată și interacțiunile cu mentorii din fabrici i-am susținut să-și imagineze cum ar putea arăta parcursul lor profesional după finalizarea liceului. Credem că astfel de proiecte aduc mai aproape două lumi care se întâlnesc destul de rar, cea a marilor angajatori și cea a viitorilor angajați, și aduc un plus de valoare făcând un important transfer de know-how și energie între generații.”

„Programul Fabrica de Viitor este un exemplu solid de colaborare între mediul educațional și cel privat. Implicarea Coca-Cola HBC în acest program le oferă elevilor oportunitatea de a înțelege în mod direct ce presupune activitatea într-o fabrică modernă, automatizată – un mediu în care meseriile din domeniile mecatronică, electronică și automatizări devin din ce în ce mai relevante. Acest tip de inițiativă are un impact real și valoros asupra formării viitorilor angajați încă din perioada liceului. Tinerii nu doar că au acces la un context real de muncă, dar sunt sprijiniți să-și descopere abilitățile, valorile și motivația, construindu-și un traseu profesional adaptat cerințelor actuale din industrie. Cred cu tărie că acest tip de expunere practică contribuie semnificativ la reducerea decalajului dintre școală și piața muncii. Vedem deja rezultate concrete în atitudinea și nivelul de pregătire al elevilor care au participat, iar acest lucru ne oferă încredere că investiția în educație este una dintre cele mai sustenabile direcții pentru viitor. Susținem astfel de inițiative nu doar pentru viitorul companiei, ci și pentru viitorul unei generații care merită să fie încurajată și ghidată cu responsabilitate,” a completat Nicoleta Cringus, Talent Acquisition Partner, Coca-Cola HBC România

În completarea celor șase module educaționale, elevii au avut ocazia de a vizita fabrica Coca-Cola, o experiență ce le-a oferit o viziune valoroasă asupra procesului de producție și a activităților unei companii internaționale. Vizita a consolidat legătura dintre teoria învățată în școală și aplicabilitatea acesteia în mediul de muncă real, îmbunătățind abilitățile de comunicare ale tinerilor și oferindu-le exemple de cariere inspiratoare.

Alexandru Cernăuțan, elev în clasa a X-a la Liceul Tehnologic „Dorna Candrenilor”, povestește despre experiența sa: „Discuțiile cu profesioniștii m-au ajutat să înțeleg mai bine care sunt provocările și oportunitățile din domeniul tehnic. Am învățat despre cele mai noi tendințe și inovații, dar și despre cum să îmi dezvolt abilitățile pentru a ajunge la cel mai înalt nivel profesional. ”

Despre Coca-Cola HBC

Lider al industriei locale de băuturi, cu 3 fabrici, în Ploiești, Timișoara și Poiana Negrii, Coca-Cola HBC România este un contributor important la dezvoltarea societății și economiei locale. Echipa Coca-Cola HBC România numără în medie 1.500 de angajați.

Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România”, realizat pe baza datelor financiare din 2023, rezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 793 milioane de euro, echivalentul a 0,24% din PIB-ul României.

