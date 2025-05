Adrian Văncică și regizorul Iura Luncașu vor veni la Macea

Adrian Văncică, actorul care a căștigat anul acesta Premiul Gopo, dar și regizorul Iura Luncașu vor veni la Macea, unde, vineri, 23 mai, începe cel mai mare festival de artă și cultură rurală din România. Festivalul are loc, timp de 3 zile, pe terenul de fotbal din localitatea arădeană, dar și în Castelul Csernovics-Károlyi al Universității Vasile Goldiș. Va fi un final de săptămână plin de evenimente, proiecții de film în aer liber, ateliere de creație pentru toate vârstele, concerte live și invitați speciali din lumea artistică și cinematografică.

„Festivalul este proiectul care a pornit din dorința mea de a întoarce comunității, de unde am plecat, tot ceea ce am învățat și am văzut de-a lungul anilor. De aceea, organizez festivalul de artă «Film în sat», ca un omagiu adus locului, tradiției și oamenilor de la sat” spune inițiatorul festivalului, actorul Toma Cuzin.

Actorul Adrian Văncică va fi vineri, la Macea, alături de spectatori. L-ați văzut și l-ați aplaudat în “America, venim!”, în “Cadoul de Crăciun” și, mai nou, în “Anul Nou care n-a fost”, o peliculă premiată la Veneția.

Pe 24 mai vine la Macea și regizorul Iura Luncașu, cunoscut pentru producții precum “Pariu cu viata”, “Inimă de tigan” și “Minte-mă frumos”.

Startul evenimentului de la Macea va fi dat vineri, la ora 14, de DJ Marin Grigore. Sunt programate un atelier de broderie cu amprentă si o expozitie de artă plastică. Gala de deschidere va avea loc de la ora 18. Un concert de fanfară se va desfășura de la ora 19.30. Seria proiecțiilor începe de la ora 21, cu „Anul nou care n-a fost”, un film premiat cu trofeul Gopo pentru cel mai bun film din 2025. Producția semnată de Bogdan Mureșanu este o poveste despre începuturi care n-au mai venit și despre ce rămâne atunci când timpul se oprește. Apoi, spectatorii vor avea ocazia să dialogheze cu actorul Adrian Văncică. Prima zi a festivalului se va încheia cu o petrecere.

”Sunteți așteptați la o experiență culturală autentică, la întâlniri cu artiști de renume, veți afla povești vibrante, veți vedea filme premiate și veți avea seri de neuitat sub cerul liber”, adăugă Lucia Barath, directorul de festival.

Comentarii

comentarii