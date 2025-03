Al doilea decedat în “cimitirele primăriei”: un angajat al Horticultura a murit, după ce i s-a făcut rău la lucru

Un angajat al societății Horticultura SA, societate din subordinea Primăriei Timișoara, a decedat la spital, joi, 6 martie 2025. Victima, în vârstă de 52 de ani, a suferit un stop cardio-respirator, chiar în timpul programului de lucru, în cimitirul Rusu Șirianu. A fost chemată ambulanța în jurul orei 15, iar echipajul SMURD l-a resuscitat, însă decesul a survenit după internarea în spital, în cursul serii.

Acesta era angajat la Horticultura de numai o zi, adică din data de 5 martie, conform reprezentanților societății. “Colegul a fost angajat Horticultura începând cu data de 05.03.2025, pe postul de gropar în Cimitirul Rusu Șirianu. A efectuat doar activități de observare a lucrărilor desfășurate în cimitir. Joi, 06.03.2025, la final de program, s-a simțit rău, iar colegii au chemat ambulanța, care l-a preluat și l-a transportat la Spitalul Județean. Din primele informații, pacientul a fost stabilizat și transportat ulterior la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, unde a survenit decesul. Regretăm pierderea neașteptată a colegului nostru”, a transmis Mircea Vancia, directorul general al Horticultura SA.

Conducerea Horticultura, numită de administrația Fritz pe criterii de “competență”, încalcă însă legea prin faptul că toți muncitorii și administratorii angajați ai societății nu mai au dreptul să lucreze în cimitirele din Calea Șagului și Rusu Șirianu. Implicit, la momentul documentării jurnaliștilor pe teren, pe 7 martie 2025, aceștia lucrau ilegal, de zor, în cele două cimitire.

Muncă pe șest încă din decembrie 2024

Printr-o sentință definitivă a Curții de Apel Timișoara, din 17 decembrie 2024, instanța a decis că executivul primăriei USR a dat ilegal în administrare către propria societate, Horticultura SA, două cimitire din oraș: Cimitirul Calea Şagului şi Cimitirul Rusu Şirianu.

Horticultura a preluat cimitirele în luna septembrie 2023 și, de atunci, au tot curs informații despre banii cheltuiți cu iluminatul aleilor, abonamente pentru îngrijirea mormintelor sau tarife pentru închirierea capelelor.

Tot în septembrie 2023, SC Darius & Alex Company SRL a dat în judecată Consiliul Local Timișoara, contestând legalitatea HCL-ului aprobat cu câteva săptămâni înainte. În iunie 2024, Tribunalul Timiș a decis să respingă cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Cu maxim tupeu, la slujbe și sărbătorile religioase, cei de la Horticultura eliberau și bon fiscal pentru activități pe care societatea nu le avea trecute la codurile CAEN, cum ar fi vânzarea de lumânări, sfeșnice, jerbe, flori sau coroane. Lucruri care apăreau pe bon ca și “activități de comerț ambulant”, fără ca Horticultura să aibă legal dreptul de a presta servicii de comerț în cimitire, cu obiecte ornamentale pentru morminte și capele.

În august 2023, după un prim eșec, Consiliul Local Timișoara aproba un proiect prin care primăria concesiona către Horticultura cimitirele Calea Șagului și Rusu Șirianu, urmând să le administreze pe o perioadă de cinci ani, printr-un proiect-pilot care „reprezintă o premieră și o provocare pentru Horticultura și are ca scop îmbunătățirea aspectului, curățeniei și serviciilor din aceste cimitire”. S-au făcut investiții, s-au încasat bani de la oameni, dar apoi justiția a decis că atribuirea către Horticultura a fost nelegală.

Aceste activități ar trebui să fie în atenția organele de control fiscal, ANAF și Direcția Antifraudă, iar Curtea de Conturi să stabilească la ce valoare se ridică prejudiciile financiare și cine se face vinovat pentru ele. Estimativ, e vorba de sute de mii de lei decontați de Horticultura pentru sisteme iluminat, lucrări de reparații, întreținere și toaletare dar și banii încasați ilegal de la timișorenii care au plătit servicii sau au achiziționat diverse bunuri de la Horticultura SA, la corturile improvizate în cele două cimitire.

Moartea proaspătului angajatului, în timpul serviciului, pe 6 martie 2025, în cimitirul Rusu Șirianu, marchează încă o ilegalitate făcută de cei de la Horticultura cu girul Primăriei Timișoara, care nu poate nega că pe data de 16 februarie 2025, părțile din proces, adică și Horticultura și Primăria Timișoara au primit oficial sentința pronunțată pe 17 decembrie 2024. În aceasta decizie definitivă se specifică faptul că ea trebuie pusă în aplicare de îndată, primăria și societatea de horticultură refuză să o pună în aplicare și să oprească activitățile din cele două cimitire.

Astfel, decesul de ieri agravează și mai mult lucrurile, din moment ce nici victima și nici superiorii și colegii săi nu mai aveau dreptul legal de a presta servicii în cimitirul Rusu Șirianu.

Al doilea mort în doi ani

Acesta este al doilea eveniment soldat cu un deces, după ce pe 22 septembrie 2023, în jurul orei 13:30, un deținut de la Penitenciarul Timișoara a decedat în incinta cimitirului din Calea Șagului. Omul a suferit un atac de cord, conform primelor constatări la fața locului, unde a sosit un echipaj de ambulanță, care nu a reușit să resusciteze victima, dar și două echipaje de poliție.

Conform constatărilor, confirmate și de fotografii, deținutul se afla în interiorul cimitirului.

Dacă directorul din acea perioadă de la Horticultura SA a refuzat să comunice dacă exista un contract și un ordin de lucrări, directorul Penitenciarului Timișoara, comisar de poliție penitenciară Liviu Ștefăniță Marica a confirmat că se lucra în baza unui contract între Penitenciarul Timișoara și Horticultura SA, că deținutului i s-a făcut brusc rău, a fost chemată ambulanța, dar omul a decedat în urma unui stop cardiac.

Comisarul Marica a mai spus că nu știe exact ce muncă prestau acolo deținuții și dacă activitățile propriu-zise se desfășurau în cimitir sau în afara acestuia. Constatările de la fața locului și fotografiile indică faptul că medicii și polițiștii au găsit cadavrul în interiorul cimitirului. (foto cadavru blurat în cimitir)

La acel moment era neclar dacă între societatea de spații verzi și Primăria Timișoara exista deja semnat un contract privind administrarea acestui cimitir. La fel, de ce deținuții desfășurau activități în incintă, dacă se muncea în baza unui ordin de lucrări și cine a dat acest ordin.

Horticultura prestează și încasează ilegal din cimitire

Managerii useriști de la Horticultura încearcă să scoată maximum de profit din activitățile desfășurate ilegal, din decembrie 2024 până în prezent, în cele două cimitire.

Ei refuză efectiv să pună în aplicare sentința definitivă pronunțată anul trecut și primită oficial pe 16 februarie 2025 și lucrează nestingheriți. În plus, pentru a-și dovedi capacitățile manageriale, aceștia au mărit și tarifele fără a informa public despre acest lucru. Taxele percepute pentru serviciile din cimitir au crescut de la 1700 de lei la 2800 de lei, fapt care i-a obligat pe administratorii privați ai celorlalte cimitire să mărească și ei tarifele pentru serviciile funerare și conexe.

Roxana Iliescu a sesizat încă de la început nelegalitatea afacerii preluării cimitirelor de către societatea Primăriei Timișoara

Consilierul local Roxana Iliescu a sesizat încă de la început nelegalitatea afacerii preluării cimitirelor de către societatea Primăriei Timișoara. Lucru pe care l-a sesizat din nou, vineri, 7 martie 2025, într-o postare publică pe Facebook. “HORTICULTURA presteaza in mod nelegal activitati in cele doua cimitire, Rusu Sirianu si cel din Calea Sagului, iar primaria risca grave consecinte pentru nerespectarea unei hotarari judecatoresti!

Eu nu inteleg “curajul” ,pe care-l traduc in prostie si iresponsabilitate, atat din partea primariei dar si din partea reprezentantilor Horticultura, de a continua raporturile comerciale, in conditiile in care contractul dintre Horticultura si municipiul Timisoara a fost desfiintat de instanta inca din 17.12.2024!

Si toate astea, in conditiile in care, in mod tragic, zilele trecute a decedat un tanar proaspat angajat sa presteze activitate in cimitirul Rusu Sirianu.

Scurt istoric:

În 17 august 2023 am luat poziție în plenul CL Timișoara referitor la trecerea nelegală a cimitirelor din Calea Șagului și Rusu Șirianu în administrarea Horticultura SA!

La acel moment, mi-am susținut punctul de vedere, argumentat pe dispozițiile legale. In principal, am invocat ca Horticultura NU detine autorizarea necesara prestarii activitatilor la care se obliga prin contract.

In loc sa ia in considerare argumentele mele si sa faca lucrurile corect si legal, reprezentantii au mers mai departe in prostia lor.

Consecinta?

Cele doua Hotarari prin care s-a atribuit contractul societatii Horticultura au fost desfiintate de instanta.

La 17.12.2024, Curtea de Apel Timisoara a pronuntat Decizia Civila Nr. 1277/17.12.2024, Dosar nr. 4014/30/2023 prin intermediul careia anuleaza HCL nr. 373/17.08.2023 si HCL nr. 409/12.09.2023.

Din considerentele Deciziei:

“(…) instanta de control judiciar constata ca aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public aferent catre societatea Horticultura SA prin HCL nr. 373/17.08.2023 ( modificata si indreptata prin HCL nr. 409/12.09.2023) s-a realizat catre o societate care desi are ca obiect de activitate CAEN 9603- Activitati de pompe funebre si similoare, nu are autorizarea necesara, lipsind autorizatia sanitara de functionare emisa de catre directia de sanatate publica judeteana.”

Motivele de nelegalitate sunt mai multe, nu le mai detaliez aici, cert este faptul ca cele doua Hotarari au fost anulate DEFINITIV inca din 17.12.2024!

Ce a facut primaria dupa ce s-a pronuntat instanta in mod definitiv? Si-a continuat raporturile cu Horticultura bine-mersi, ignorand solutia Curtii de Apel Timisoara.

In luna decemrie 2024 le-am atras atentia in plenul Consiliului Local ca au fost anulate cele doua HCL-uri si in consecinta contractual este desfiintat, spunandu-le totodata sa inceapa demersurile pentru o modalitate legala de gestionare a celor doua cimitire.

Mi-au invocat ca asteapta motivarea solutiei si vor vedea dupa.

A ajuns si motivarea in ianuarie 2025, insa, in continuare, atat primaria cat si Horticultura ignora solutia data de instanta, deruland astfel raporturi comerciale fara baza legala!

Daca asta nu-I iresponsabilitate si prostie, atunci, ce este?!”, a scris Roxana Iliescu, în urma celui ami recent incident din cimitirul Rusu Șirianu.

