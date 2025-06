Alfred Simonis anunță o nouă bază sportivă pe 1,6 hectare, lângă baza AEM, pierdută de CJT la licitație

Consiliul Județean Timiș va ridica o nouă bază sportivă, lângă viitorul stadion al Timișoarei, în vecinătatea bazei AEM, pe care instituția a dorit să o cumpere la licitație. Operațiunea nu a reușit, dar acum administrația județeană primește un teren de 1,6 hectare de la Primăria Timișoara, unde va ridica o nouă bază sportivă.

Terenul este al primăriei, au fost purtate discuții între CJT și Primăria Timișoara.

”Este vorba de o suprafață de teren de 1,6 hectare, undeva în vecinătatea bazei AEM, pe care am pierdut-o în urmă cu câteva luni la licitație. Am avut o discuție cu primarul Dominic Fritz și cu colegii de la primărie. Am agreat să solicităm o suprafață mai mare decât cea pe care am dorit să o achiziționăm, în aceiași zonă, practic e lipită de baza AEM și să demarăm, proiectăm, ridicarea unui asemenea campus, complex sportiv, pe modelul celui pe care l-am pierdut la licitație. S-ar putea să îl facem mai ieftin și mai frumos”, a spus Alfred Simonis, președintele CJT, în cadrul plenului în care a fost aprobată preluarea terenului.

