Alfred Simonis cere găsirea de soluții pentru a crește turismul în zona Făget – video

Alfred Simonis președintele Consiliului Județean Timiș, a vizitat zona Făgetului și caută soluții pentru creșterea gradului de utilizare turistică a zonei. Așadar, specialiștii vor căuta cele mai bune soluții pentru ca această zonă frumoasă a județului să fie valorificată în scop turistic într-un mod mai bun.

Simonis spune că nu s-a făcut prea mult pentru acest deziderat, iar acum e timpul pentru acțiune.

”Timișul are un mare potențial turistic în special în estul județului, o zonă binecuvântată de Dumnezeu cu peisaje care îți taie respirația și oameni calzi, ca-n Banat. S-a tot vorbit în anii din urmă despre punerea în valoare a acestei părți din Timiș, dar mare lucru nu s-a întâmplat. Am spus încă de la începutul mandatului că voi acorda o atenție sporită Țării Făgetului și acum, împreună cu oameni care au expertiza necesară, punem la cale revitalizarea turismului”, transmite președintele CJT.

El cere mai multe trasee turistice, popasuri, cu accent pe gastronomia locală.

”Lucrurile nu pot fi făcute pe genunchi, este nevoie de o strategie foarte clară și integrată care să pună în valoare tot ceea ce înseamnă aceste locuri. Vom gândi trasee turistice, popasuri, vom pune accent pe gastronomia locală, pe toate frumusețile care ne înconjoară, pe bisericile de lemn vechi de sute de ani și multe altele”, mai spune Simonis.

