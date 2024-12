Alfred Simonis este optimist în privința terminării lucrărilor la Conacul Mocioni

Noul președinte al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, este optimist și speră la terminarea lucrărilor de reabilitare a Conacului Mocioni, de la Foeni, în timp util pentru a nu se pierde finanțarea nerambursabilă primită. Simonis spune că a fost săptămânal în comuna timișeană pentru a impulsiona lucrările și că în două luni s-ar fi efectuat lucrări mai multe decât în toate cele zece luni ale anului în curs.

”Proiectul prin care vrem să redăm frumusețea unei adevărate bijuterii arhitecturale cu o vechime de aproape 300 de ani a fost demarat în ianuarie 2023 și ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2024, dar, din păcate, nu s-a întâmplat așa și s-a prelungit perioada de renovare. În urmă cu două luni, la început de noiembrie, când am preluat conducerea Consiliului Județean Timiș, proiectul ajunsese la aproximativ 65-70% și era iminent riscul de a pierde banii pentru reabilitarea conacului. Am venit aici aproape săptămânal, i-am cerut constructorului să accelereze ritmul și am urmărit modul în care decurg intervențiile. Practic, în ultimele două luni s-a lucrat mai mult decât în toate celelalte zece ale anului 2024. Mai e de lucru, dar constructorul este pe drumul cel bun, iar dacă se menține ritmul acesta lucrările de restaurare vor ajunge în scurt timp la final”, a spus Simonis.

Fosta reședință a familiei Mocioni va putea deveni un punct muzeal cu sală de evenimente și o cafenea. Conacul, ridicat în 1750, a fost folosit în vremea comuniștilor ca baie comunală, apoi drept grădiniță, depozit pentru erbicide, sală de sport și, după Revoluție, ca discotecă. În 2005, la inundațiile din zona Foeni, și-au găsit aici adăpostul câteva familii rămase fără locuințe.

”Odată cu reabilitarea clădirii, conacului Mocioni îi va fi redată strălucirea de altădată. Acesta este doar un prim pas într-un proiect mai amplu de restaurare a unor clădiri monument pe care vrem apoi să le includem într-un circuit turistic și cultural al județului Timiș”, a mai subliniat Simonis.

Comentarii

comentarii