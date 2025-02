Angajatori de TOP aduce la CRAF Timișoara 1.500 de joburi în 40 de organizații și cinci instituții publice

Cel mai mare eveniment de carieră din Banat, Angajatori de TOP Timișoara, va avea loc pe 14-15 martie, la Centrul Regional de Afaceri. Timp de 2 zile, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot aplica la unul din cele peste 1500 de joburi oferite de cele 40 de organizații. Noutatea ediției din această primăvară constă în 2 zone special dedicate celor vor să lucreze în industria retail sau sunt în căutarea unui job axat pe limbi străine.

Pe 14-15 martie are loc ediția cu numărul 21 a celui mai mare târg de carieră din Banat – Angajatori de TOP Timișoara. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot discuta cu peste 40 de angajatori din domenii variate de activitate, de la Inginerie, IT&C, retail, servicii financiar-bancare, FMCG, BPO, până la automotive și logistică. Printre organizațiile care au confirmat prezența se numără: Autonom, Comtim Romania, Continental Anvelope, Continental Automotive Timisoara, ContiTech, Hamilton, Horizon Finance Consulting, Imobiliare.ro Finance, Kimball Electronics, Neologis Medical, Newpharma Development, NN Romania, OMNIASIG VIG, Peek&Cloppenburg, People Around, Schaeffler, Spyrosoft, The Access Group, Top Band, Ursus Breweries.

Pentru o diversificare între locurile de muncă din sectorul public și privat, alături de companiile multinaționale și locale vor fi prezente și 5 instituții publice, organizații care au planuri importante de recrutare: Inspectoratul de Jandarmi Județean ”General Moise Groza” Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat , AJOFM Timiș, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Centrul Militar Zonal Timiș.

Organizațiile care au planuri de recrutare vor fi prezente cu peste 1500 de oportunități de carieră. Această concentrare de oportunități reflectă angajamentul Timișoarei pentru o dezvoltare permanentă, atrăgând profesioniști talentați și pasionați.

În această primăvară, elementul de noutate la Angajatori de TOP Timișoara constă în 2 zone special dedicate celor care caută oportunități de carieră în industria retail și joburi axate pe limbi străine, precum germană, italiană, arabă, franceză, daneză, spaniolă, maghiară și multe altele. Astfel, participanții vor avea șansa de a descoperi oportunități diverse și de a interacționa cu angajatori care pun accent pe competențele lingvistice.

Angajatori de TOP Timișoara se remarcă nu doar prin diversitatea locurilor de muncă oferite, ci și prin inovațiile aduse în domeniul consilierii profesionale. Pe langă cele 2 zone nou create, candidații au acces si la 6 servicii de consiliere profesională, care includ ghidaj pentru dezvoltarea carierei, îmbunătățirea CV-ului, pregătire pentru interviuri, identificarea oportunităților potrivite, consiliere în reconversia profesională și sesiuni de coaching pentru a-și defini obiectivele profesionale:

Carieră în IT: Pentru cei care vor să înceapă o carieră în domeniul IT sau pentru cei cu experiență care își doresc noi oportunități.

Mămici: din nou la Job: Perioada de reintegrare poate aduce satisfacții profesionale, dar și provocări, deoarece noile mămici trebuie să învețe să găsească un echilibru între responsabilitățile de la locul de muncă și cele de acasă.

Reconversia profesională: Ce abilități și calificări suplimentare sau complet noi sunt necesare pentru cei care doresc să își schimbe domeniul de activitate? Care sunt provocările ce pot apărea?

Negocierea salarială: Care sunt cele mai eficiente strategii de aplicat în timpul negocierii salariului?

CV Scoring: Participanții vor învăța de la un specialist HR ce notă ar primi CV-ul lor și ce măsuri pot lua pentru a-l îmbunătăți.

Kickstart your career: joburi de trainee, internship și entry-level. Alegerile făcute după finalizarea studiilor pot influența întregul parcurs profesional, este esențial ca deciziile să fie fundamentate pe un plan de dezvoltare bine definit.

Participarea la Angajatori de TOP Timișoara este gratuită în baza CV-ului Barcode. Mai multe detalii pe Hipo.ro

