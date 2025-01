Apel către ministrul transporturilor pentru a renunța la decizia ca trenul Oravița-Anina să circule doar la sfârșit de săptămână

Organizații neguvernamentale din Banat solicită companiei feroviare de stat CFR Călători să renunțe la decizia ca trenul Oravița-Anina să circule doar la sfârșit de săptămână. Asociația Euroland Banat a adresat o scrisoare deschisă ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, solicitând menținerea circulației feroviare zilnice pe Semmeringul bănățean, conform Rador.

Președintele Andrei Szabo avertizează că dispariția acestui obiectiv turistic de importanță națională ar duce la pierderi inestimabile pe termen lung pentru orașele Anina și Oravița, precum și pentru întreaga zonă, care încearcă să se revitalizeze economic prin turism.

”Calea ferată Oravița – Anina, prima cale ferată montană și cea mai spectaculoasă de pe teritoriul României, riscă să fie inchisă în timpul săptămânii, în perioada de iarnă, după 13 ianuarie 2025 printr-o nouă decizie arbitrară a companiei CFR Călători. Din păcate, la fel ca și în 2019 și 2021, CFR Călători reia, sub o nouă formă, dorința de închidere și, implicit, distrugere a acestui tronson, recunoscut și promovat de CFR Călători (site, pagină facebook) ca fiind o cale ferată turistică, dar pe care se va circula, de LUNI, în perioada 13.01.2025 – 17.04.2025, doar in week-end, iar în timpul săptămânii NU va circula. CFR Călători propune ca doar după data de 17.04.2025 trenul să circule zilnic. Revoltător! Vă reamintim, calea ferată Oravița – Anina este cea mai veche cale ferată de munte de pe teritoriul actual al României, dată în funcțiune la 15 decembrie 1863. Supranumită „Semmeringul bănățean”, este una dintre cele mai frumoase și impresionante linii de cale ferată de munte din sud-estul Europei. Pe lângă frumusețea peisajului, originalitatea traseului și spectaculozitatea lucrărilor tehnice, calea ferată Oravița-Anina este singura legătură pentru multe dintre comunitățile din Valea Carașului. Ea are un rol major atât pentru legătura dintre Oravița și Anina, cât și pentru comunele și satele situate pe acest traseu”, se precizează în apelul lansat către ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

