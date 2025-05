Aquatim anunță lucrările selecționate pentru expoziția internațională ”The Water We Want”

Trei lucrări au fost selecționate de către specialiștii Aquatim pentru expoziția internațională și etapa finală a celei de-a șasea ediții a concursului de creație artistică pentru copii și tineri The Water We Want (Apa pe care ne-o dorim), un proiect dezvoltat de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET) sub patronaj UNESCO, rețea la care compania timișeană de apă este afiliată.

1.Darul apei, categoria desen, 10-12 ani, autor Sara Csordas, 11 ani, Școala Babel Timișoara, profesori coordonator Brigitta Almasi;

2.Râul Bega, categoria desen, 13-18 ani, autor colectiv, grup de elevi din clasele a VI-a, de la Școala Gimnazială nr. 24, Timișoara, profesor coordonator Rodica Tache

3.Lacul Bucura din Munții Retezat, categoria videoclip și alte creații media, 19-21 ani, autor Daria Grigoriu, 19 ani, Liceul Tehnologic I.C. Brătianu, Hațeg, profesor coordonator Andrei Moga;

Loredana Leordean a explicat că toate lucrările selectate poartă un mesaj important legat de apă și o încărcătură emoțională puternică. Desenul delicat al Sarei Csordas, eleva timișoreană în vârstă de 11 ani, spune o poveste despre darul valoros transmis între generații, „o planetă plină cu cea mai pură apă dulce”, căci autoarea consideră apa ca fiind „o moștenire a vieții, pe care toți trebuie să o prețuim și să o împărtășim”.

Rodica Tache, artist plastic și cadru didactic, a coordonat realizarea unui colaj de mari dimensiuni, de către un grup de elevi de gimnaziu, care celebrează coexistența naturii și a vieții urbane și semnalează potențialul, parțial ignorat, al ecosistemelor acvatice și al biodiversității acestora:

„Chiar dacă râul Bega este foarte prezent în mentalul nostru colectiv, adesea uitam că în apă și pe malurile lui exisă o bogată floră și faună. Redescoperirea acestei diversități ne poate ajuta să privim Bega nu doar ca pe un curs de apă, ci ca pe un spațiu viu, care trebuie respectat si protejat.”

Nu în ultimul rând, colajul digital, realizat de tânăra Dariu Grigoriu din Hațeg, aduce în atenție cel mai mare lac glaciar din România, Bucura. Autoarea creează un peisaj vibrant printr-o tehnică inovativă, folosindu-se de culoare fotografie, ilustrație și tipografie, cu un accent clar pe apă și relația acesteia cu viața și natura.

Lucrările selectate se pot vedea pe paginile facebook Aquatim, Muzeul Apei, Aquapic și vor apărea în expoziția digitală internațională de pe site-ul dedicat concursului, https://thewaterwewant.watermuseums.net/.

Ele vor fi jurizate, alături de restul lucrărilor trimise de alte muzee ale apei participante, pentru stabilirea câștigătorilor, care se vor anunța în cursul lunii iunie. Organizatorii, WAMU-NET, vor acorda șase premii (câte unul pe grupă de vârstă și categorie de lucrare), în valoare de 250 de Euro și diplome, semnate de președintele și de directorul executiv al rețelei. Evaluarea se face de un juriu internațional format din membrii Comitetului Consultativ al WAMU-NET, experți independenți (educatori) și reprezentanți din comunitatea apei UNESCO.

”Îi felicităm pe tinerii câștigători și pe profesorii lor coordonatori, Brigitta Almasi, Rodica Tache și Andrei Moga și le dorim succes și la etapa următoare! Mulțumim tuturor participanților pentru contribuțiile lor, precum și cadrelor didactice pentru îndrumare și implicare.

Concursul Apa pe care ne-o dorim își propune să îmbunătățească vizibilitatea și calitatea programelor educaționale implementate de muzeele apei, pe care să le promoveze la nivel mondial. Elevii și tinerii sunt stimulați să contribuie cu idei inovatoare la promovarea consumului și utilizării responsabile apei, pe termen lung”, este mesajul Aquatim.

