Atenționare PPC! Majorarea TVA întârzie facturile la energie electrică și gaze naturale pe luna august

PPC Energie anunță actualizarea sistemelor informatice pentru alinierea la modificările legislative privind TVA. Clienții PPC Energie sunt informați că facturile aferente consumului de energie electrică și gaze naturale din luna iulie 2025 vor fi emise cu întârziere. Măsura este determinată de actualizarea sistemelor informatice, necesară pentru a implementa modificările legislative recente privind majorarea cotei TVA de la 19% la 21%.

Emiterea facturilor va fi realizată etapizat, începând cu data de 21 august 2025, a transmis compania. Cu toate acestea, termenul de plată al facturilor va rămâne neschimbat, fiind acela prevăzut în contractele clienților. Astfel, perioada de plată va fi calculată de la momentul emiterii, pentru a nu pune presiune suplimentară asupra consumatorilor.

Măsuri de sprijin pentru clienții cu dificultăți la plată

Pentru clienții care întâmpină dificultăți financiare, PPC Energie pune la dispoziție posibilitatea eșalonării plății facturii. Solicitările pot fi transmise prin mai multe canale: call-center-ul companiei (021.9977), contul online myPPC, formularul de contact de pe site sau direct în magazinele PPC din țară.

Modificări importante în structura facturii

Începând din luna august, facturile PPC Energie vor reflecta:

Noua cotă de TVA de 21%, conform reglementărilor fiscale recente.

Tarifele contractuale specifice fiecărui client, care pot fi verificate în contul myPPC sau în notificările primite pe e-mail.

Un cod de bare suplimentar, dedicat plății la oficiile poștale pentru clienții eligibili în categoria de „sărăcie energetică”, conform cadrului legislativ actual. Mai multe detalii despre utilizarea acestui cod de bare sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei.

PPC Energie încurajează clienții să își transmită lunar indexul de consum, în cazul în care nu dețin un contor inteligent. Acest lucru se poate face prin platforma myPPC sau prin apel la 021.9977.

Totodată, prin platforma Electripedia și noul modul myEnergy Coach, utilizatorii pot accesa informații utile despre eficientizarea consumului de energie electrică.

Clienții PPC Energie beneficiază în continuare de toate serviciile disponibile pe: website-ul oficial: www.ppcenergy.ro. platforma web: myppc.ppcenergy.ro. aplicațiile mobile myPPC.

Prin intermediul acestor platforme, utilizatorii pot gestiona contul personal, plăti facturile și transmite indexul de consum.

Pentru suport, clienții pot contacta echipa PPC Energie la 021.9977, apelabil din România și din străinătate, de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00 (exceptând sărbătorile legale), sau pot vizita unul dintre cele 80 de magazine fizice din rețeaua națională. Harta magazinelor este disponibilă online, pe site-ul companiei.

Comentarii

comentarii