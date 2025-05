Atmosferă vibrantă și distracție pe cinste la cea de-a IV-a ediție a Zilelor Studenților Timișoarei

Atmosferă vibrantă în zilele de 20-22 mai 2025 în Complexul Studențesc, la Zilele Studenților Timișoarei, ajunse la cea de-a IV-a ediție! O perioadă potrivită pentru distracție, înaintea sesiunii care bate la ușă. Pentru că Zilele Studenților sunt despre energie, prietenie și o altă perspectivă asupra studenției – una în care distracția și învățarea merg mână în mână.

Cel mai mare festival studențesc din țară, organizat de Universitatea Politehnică Timişoara în colaborare cu Asociaţia Festivaluri pentru Tineri, având sprijinul Consiliului Judeţean Timiş și al Primăriei Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, a creat o atmosferă de adevărat festival în Complexul Studențesc Timișoara, atrăgând zeci de mii de tineri dornici de distracție în cele trei zile de sărbătoare.

Concertele susținute de unii dintre cele mai în vogă artiști ai momentului – IST, Nouǎ Unşpe, M.G.L., Alex Velea, Guess Who, ZO, Boogieman X Mehosan, Maréj, Magnat | Satoshi | Feoctist, Subcarpați – au atras mii de spectatori. Acestea au fost completate în mod fericit cu o serie de activități recreative și distractive: Jungle Vibes (cu Sebastiann, KuKy, Sniper, DJ B Mike, Alex Hills), Silent Disco (cu Bandy, Dj B Mike, VDJ Sniper, Enevel, Dalla, ALEXSEN, Bibanchy), activități sportive, jocurile copilăriei, cinema în aer liber, Party Wine & Dine (by Cramele Recaş) etc.

Prin implicarea în organizarea Zilelor Studenților Timișoarei, Universitatea Politehnica Timișoara a dorit să ofere studenților și o altă perspectivă asupra studenției, care nu înseamnă doar cursuri, seminarii, laboratoare și examene, ci și distracție, relaxare, specifice vârstei.

După cum declara conf.univ.dr.ing. Simon Pescari, prorector al Universității Politehnica Timișoara înaintea punctului culminant al festivalului, concertul Subcarpați, „iată, suntem la a patra ediție a festivalului Zilele Studenților Timișoarei. De la an la an festivalul a crescut, de la circa 4000 de studenți la prima ediție, anul acesta discutăm de zeci de mii, s-a mărit și numărul de zile, de la două am ajuns la trei. Politehnica duce mai departe tradiția prin care oferă studenților activități și în afara zidurilor școlii. Promovăm tot ce înseamnă viața de student, tot ce înseamnă noi relații, noi prietenii și în fiecare an încercăm să creștem tot mai mult. Sperăm ca acest festival să devină un model și pentru alte universități”.

Dorința organizatorilor este ca evenimentul să crească de la an la an, atât din punct de vedere al trupelor invitate, cât și al zonelor de festival sau al perioadei de desfășurare dar rămânând întotdeauna un eveniment la care accesul să fie gratuit.

Comentarii

comentarii