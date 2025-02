Balul Mărțișorului 2025, pregătit de Primăria Dudeștii Noi

Primăria Dudeștii Noi, județul Timiș, organizează și în acest an tradiționalul Bal al Mărțișorului, un eveniment dedicat venirii primăverii. Festivitatea va avea loc sâmbătă, 1 martie, la Casa de Cultură din localitate.

Evenimentul, devenit deja o tradiție, este organizat în parteneriat cu un grup de voluntari din comună. Deoarece legislația nu permite acoperirea integrală a cheltuielilor din bugetul local, participanții vor plăti o taxă care include meniul festiv, aranjarea sălii, servirea mesei și muzica.

„Noi am putut asigura, de această dată, doar partea de logistică, adică sala și bucătăria. Tariful a fost stabilit în concordanță cu prețurile actuale ale alimentelor și ale serviciilor aferente. Martie va veni la pachet cu mult soare, energie bună, flori multicolore și un eveniment care, an de an, adună zeci de oameni laolaltă”, a declarat Ion Goșa, primarul comunei Dudeștii Noi.

Comentarii

comentarii