Brunch în Banat 2025 cu teatru, plimbări și mâncare sustenabilă

Primăvara aduce cu ea și primele evenimente de cultură gastronomică locală în satele din regiune. Tot mai mult, gastronomia locală este însoțită de activități menite să ofere detalii din viața de zi cu zi a locuitorilor din sate sau să includă vizitatorii în atmosfera gospodăriilor și familiilor gazde ale activităților. Iată lista primelor evenimente anunțate în Timiș și Arad pentru următoarea perioadă:

Brunch cu ciorbă de leurdă la Denta. Primul brunch în județul Timiș are loc sâmbătă, 5 aprilie, la Denta, unde fermierii locali găzduiți de Ovidiu Marcovici vor pregăti feluri de mâncare de post și nu numai. Ciorbă de leurdă, mâncare de urzici și desert cu prăjituri de casă sunt câteva dintre promisiunile evenimentului care începe la ora 11,00 și va oferi celor prezenți ocazia să ducă și acasă produse tradiționale locale de la târgul de producători amenajat în cadrul brunch-ului. Locație: DN59, la kilometrul 45,9 Denta. Înscrieri și informații la tel. 0722 639437.

Brunch cu bițigla pe dolmă. În 10 mai ne întoarcem la Secusigiu, în județul Arad, în curtea casei De la Măicuța. Vom mânca Jintiță de oaie și Cornuri cu mac și chimen, după care vom face plimbări în Lunca Mureșului, să culegem soc sau să facem plimbări cu bițigla pe dolmă. Sau, dacă vreți să vă bucurați de soare și de pacea din sat, aveți posibilitatea să deschideți o cutie cu povești în curtea casei “De La Măicuța”, promite gazda, Daniela Fălcușan. Locație: casa De La Măicuța, Secusigiu, 210, Județ Arad. Înscrieri și detalii la: https://sway.cloud.microsoft/F2IoJKxb90sXrS0O?ref=Link

Brunch și plimbări cu mașini de epocă la Deta. Când ați făcut un tur ghidat prin Deta într-o mașină istorică? Niciodată? Atunci sunteți așteptați în 24 mai la Brunch la Casa Ferch! Un eveniment în care să întindeți păturile pe iarba din grădină, să gustați Rindsroulade pregătită de gazdele Margit și Roman Renner și să aflați poveștile orașului ghidați într-o mașină de epocă. Credeți-ne, lumea se vede altfel! Locație: Casa Ferch Deta, str. Victoriei nr. 27. Detalii și înscrieri, la tel. 0727 013332.

Brunch și teatru la Trandafiri de Curtea. În 14 iunie sunteți invitați la teatru în șura de la Trandafiri de Curtea! Teatrul Basca montează pentru voi (DEZ)RĂDĂCINARE, o piesă “despre unde am venit, despre unde am ajuns, ai cui am fost, ai cui suntem, despre cine vrem să fim şi înspre ce ne îndreptăm. Despre cum înțelegem să ne conectăm sau reconectăm cu un loc pe care mulți l-am uitat, din care majoritatea îşi trag rădăcinile şi unde cu siguranță s-a născut”. Un eveniment pe care nu trebuie să-l ratați sub nicio formă! Înainte de spectacol, gazdele Vasilica și Ciprian Grecu vă vor pregăti un brunch cu produse locale și, desigur, dulceață de trandafiri. Locație: Curtea, nr. 220. Detalii și înscrieri la tel. 0723 124952.

Evenimentele de cultură gastronomică au scopul de a promova resursele locale și patrimoniul rural folosind gastronomia locală ca mijloc de atragere a publicului spre sate. Ele crează alternative economice pentru locuitorii lor, pentru meșteșugarii și micii producători prin producția de artizanat sau alimente, iar rezultatele se regăsesc ulterior în dezvoltarea turismului în regiune și aprecierea valorii resurselor locale. Turismul gastronomic este în prezent una dintre cele mai dinamice ramuri ale acestui domeniu și aduce satelor din Banat șansa de revitalizare și dezvoltare.

