Călin Dobra le răspunde celor care ”din spatele tastaturii, aruncă minciuni și încearcă să manipuleze”: „Nu am solicitat rezilierea contractului noului spital”

Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, a declarat că nu a solicitat rezilierea contractului de finanțare pentru construcția noului spital, menționând că, în documentul transmis Ministerului Sănătății a solicitat sprijin și soluții pentru realizarea proiectului, având în vedere faptul că există un risc major de a se ajunge într-o situație de blocaj și incapacitate de plată, dar și în situația de a avea un spital demolat și unul neconstruit.

”Azi vin cu dovada clară, negru pe alb, unde se vede fără dubiu că am cerut sprijin și soluții pentru ca acest proiect să meargă mai departe. Oricine vrea să vadă documentul o poate face, căci nu e niciun secret – l-am transmis fără nicio problemă celor care l-au cerut.

Pentru cei care, din spatele tastaturii, aruncă minciuni și încearcă să manipuleze, vă spun doar atât: adevărul nu poate fi ascuns sub mizeria pe care o răspândiți! Eu vin cu fapte, voi cu vorbe goale”. Spune Dobra.

În documentul transmis Ministerului Sănătății, Primăria Lugoj a prezentat stadiul în care se află proiectul, menționând că „există posibilitatea ca termenul limită de implementare al proiectului să fie depășit”, iar în această situație „Municipiului Lugoj nu-și poate asuma suportarea din bugetul local al cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor”, totodată solicitând „sprijin pentru a depăși acest impas”.

„Stimate domnule Ministru,

Mă adresez dumneavoastră ca urmare a situației dificile în care ne aflăm, datorită întârzierii destul de mari a proiectului aflat în implementare de Primăria Municipiului Lugoj: CONSTRUIRE SPITAL SI FUNCȚIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL „DR. TEODOR ANDREI” LUGOJ – contract nr. 74/20/30.03.2023. Contractul de finanțare a fost semnat în luna martie 2023, iar în luna decembrie 2024 am semnat Actul adițional nr. 1 prin care se prelungește perioada de implementare a proiectului până la data de 30.06.2026. După semnarea contractului echipa de proiect a demarat achizițiile necesare, cea mai importantă, Proiectare și execuție pentru CONSTRUIREA SPITAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL „Dr. TEODOR ANDREI” Lugoj fiind demarată în iulie 2023, dar care din motive ce țin de eligibilitatea participanților a fost anulată în februarie 2024. În aprilie 2024 am redemarat această achiziție, care s-a finalizat în iulie 2024 cu desemnarea unui câștigător, dar pentru care, din păcate nu s-a putut semna contractul, deoarece rezultatul procedurii a fost contestat la CNSC și ulterior în instanță iar termenul de soluționare al acestui litigiu este 20.01.2025 la Curtea de Apel Timișoara. Pornind de la această dată, putem presupune că în cel mai bun caz vom semna contractul de proiectare și execuție în februarie 2025, la care dacă adăugăm, așa cum este prevăzut în cererea de finanțare, cele 6 luni necesare realizării proiectului tehnic, cele 24 de luni pentru execuția lucrărilor precum si cele 2 luni necesare dotărilor, rezultă că termenul de finalizare al proiectului va fi octombrie 2027. Ținând cont de cele menționate mai sus și având în vedere că termenul de finalizare al lucrărilor conform Cererii de finanțare este 17.03.2026, rezultă o perioadă de maxim 8 luni pentru finalizarea acestei investiții (execuție lucrări + dotări), fără a lua în calcul că există posibilitatea ca acest termen să fie depășit având în vedere complexitatea acestei investiții. Astfel, putem presupune că după semnarea contractului de lucrări, există posibilitatea foarte mare ca pentru finalizarea lucrărilor o parte din cheltuielile eligibile PNRR să trebuiască a fi suportate din bugetul local, la care bineînțeles că se va adăuga și contribuția proprie, lucru pe care Municipiul Lugoj nu și-l poate asuma. Menționăm că în acest moment nu am putut identifica nici sursa de finanțare pentru contribuția proprie de 37.405.837,95 lei. Ținând cont de cele menționate anterior există posibilitatea ca termenul limită de implementare al proiectului să fie depășit. În ceea ce privește continuarea lucrărilor în condițiile în care termenul de implementare al proiectului va fi depășit, Municipiului Lugoj nu-și poate asuma suportarea din bugetul local al cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor. Având în vedere toate informațiile prezentate mai sus și evaluând riscurile aferente, venim la dumneavoastră cu rugămintea de a le analiza și a ne sprijini cu cea mai buna soluție pentru a depăși acest impas în care ne aflăm”, se menționează în documentul transmis Ministerului Sănătății de Primăria Lugoj.

