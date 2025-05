Cea de-a VIII-a ediție a concursului Building Construct s-a extins ca Simpozion Național. Machete realizate de studenți

Amfiteatrul „Victor Vlad” al Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 23 mai 2025, etapa finală a concursului Building Construct, o competiție adresată studenţilor din anul I de la Facultatea de Construcţii, cu tema „Utilizarea materialelor de construcții moderne”, concepută pentru pregătirea tinerilor ca viitori specialişti în domeniul construcţiilor şi în special al materialelor de construcţii. Este cea de-a VIII-a ediție a concursului, iar din acest an s-a extins, fiind inclus în simpozionul național Building Construct, a cărui primă ediție a reunit echipe de studenți din mai multe universități din țară.

Evenimentul, organizat de Facultatea de Construcții a UPT în parteneriat cu Organizația Studențească „Traian Lalescu” – OSTL din facultate, a reunit aproximativ 300 de studenți, organizați în 18 echipe.

Pe parcursul a 3 luni, studenţii, organizați în echipe, au avut de studiat materiale de construcţii sustenabile, ecologice, inedite iar ulterior de realizat o machetă folosind aceste materiale. Pe parcursul derulării proiectului, studenții au ținut o legătură permanentă cu cadrele didactice de la Disciplina de Materiale de Construcţii (cu rol de tutori-cadre didactice), cu studenţii din cadrul OSTL (cu rol de tutori-studenţi) și cu specialiști din domeniu.

Simpozionul a constat într-un proiect cu două probe distincte:

– Realizarea unei machete;

– Partea experimentală de laborator.

În cadrul Galei de jurizare de vineri, 23 mai 2025, echipele participante şi-au prezentat rezultatele, machetele/ideile/produsele fiind evaluate de către o comisie științifică formată din cadre didactice, specialişti şi reprezentanţi ai studenților.

Prezentările din cadrul simpozionului, care vor fi publicate în revista Building Construct, au inclus și fotografii din timpul realizării machetei și a studiului de laborator.

În deschiderea simpozionului, conf.univ.dr.ing. Simon Pescari, prorector al Universității Politehnica Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Construcții, a declarat: „Avem nevoie de specialiști care să fie implicați, să fie dedicați și, bineînțeles, să fie profesioniști. Prin munca pe care au depus-o în ultimele luni, cred că vor fi acei specialiști de care avem nevoie. Inginerul constructor nu înseamnă doar acea persoană care concepe ceva, ci pune și în practică ceea ce a conceput. Un alt lucru important este că învață să lucreze în echipă”.

De asemena, prof.univ.dr.ing. Raul Zaharia, decanul Facultății de Construcții, a menționat că „interesul pentru acest concurs crește de la an la an, inițial a fost doar local, dar acum a evoluat, sunt echipe și din alte universități, iar anul viitor sperăm să fie implicate toate facultățile de construcții din țară”.

Tot în deschidere, conf.univ.dr.ing. Cătălin Badea, coordonatorul concursului, a apreciat că „suntem la prima ediție a simpozionului național studențesc Building Construct și a VIII-a ediție a concursului cu același nume. De la an la an, avem din ce în ce mai mulți studenți. Sunt foarte multe idei interesante, machetele, programele experimentale. Proiectele sunt din ce în ce mai complexe și cu o implicare din ce în ce mai mare. Am observat un interes din partea studenților în special în ceea ce privește materialele noi, sustenabilitate, economie de energie, reutilizarea de materiale, folosirea de materiale neconvenționale sau chiar și deșeuri”.

La finalul concursului, juriul a premiat cele mai inovatoare proiecte:

Locul I – echipa ICG A, cu macheta „Pod mobil inteligent – Simplitatea care mișcă lumea” și proba experimentală „Ipsos cu orez”;

Locul II – echipa 112B, cu macheta „Apreski” și proba experimentală „Ipsos+sticlă 10%”;

Locul III – echipa 113A, cu macheta „Reutilizarea lânii – casă bazată pe energie verde” și proba experimentală „Studiu pe materiale moderne”.

Comentarii

comentarii