CJT investește 2,1 milioane de lei pentru racordarea la rețeaua electrică a Centrului de Mari Arși Timișoara

Consilierii județeni timișeni au aprobat vineri o rectificare de buget pentru a asigura suma necesară pentru a asigura conectarea unității medicale la rețelele de curent electric, la Centru de Mari Arși, care se ridică lângă Spitalul Județean Timișoara. Este vorba de 2,1 milioane de lei. De asemenea, un milion de lei va merge de la suma pentru extinderea secției de Terapie Intensivă care este extinsă în acest moment la același spital.

„Pe programul de investiții, am alocat peste trei milioane de lei, din economiile pe care le avem în acest moment la achiziția de imobile. Aproape 2,1 milioane de lei merg către Spitalul Județean, pentru lucrarea Ministerului Sănătății, Centrul de Mari arși, deoarece partea de utilități nu era inclusă în proiect. Pentru racordarea la rețeaua electrică, care presupune și extinderea acesteia, a fost nevoie să intervenim noi și să alocăm această sumă. Iar la programul de dezvoltare, tot pe investiții, din cele 7,5 milioane de lei destinate extinderii ATI la Județean, am alocat 1 milion de lei. Proiectul se derulează pe trei ani, iar pentru acest an considerăm că suma este suficientă”, a spus Marcel Marcu, directorul Direcției de Buget-Finanțe din cadrul CJ Timiș, consilierilor județeni.

După votul consilierilor, Alfred Simonis, președintele CJT, a precizat că astfel de vești bune, legate de domeniul medical vor veni și în perioada viitoare.

