Color the Village la Grădinari: 3 zile, 400 de voluntari, 30 de obiective

Vremea toridă a dat de furcă voluntarilor în cele 3 zile de Color the Village, și cu toate acestea au reușit tot ceea ce și-au propus: 30 de obiective din sat, renovate.

Localitatea în care s-a desfășurat în acest an evenimentul a fost Grădinari, un loc de intersecție și de târg din Valea Carașului, poarta de intrare în zona turistică a Cheilor Nerei. Astfel, au fost alese mai multe obiective din zona centrală a satului: case care au păstrat arhitectura tradițională, dar și Primăria localității, o clădire impozantă, care mai păstrează arhitectura originală, din 1913. Clădirea și-a recăpătat frumusețea și demnitatea de altădată.

Echipele de voluntari au avut câteva obiective dificile, la care au lucrat 3 zile pline, au avut case cu porți frumoase pe care le-au pictat cu atenție și mai ales, au avut multă determinare și dorința de a face bine.

Mai mulți artiști plastici și-au lăsat amprenta: gardul grădiniței a fost îmbogățit cu o pictură murală concepută de artistul Dorin Moldoveanu, o lucrare realizată și cu sprijinul copiilor și tinerilor care au participat la eveniment. De asemenea, peretele viitoarei florării, chiar în centrul comunei, este înfrumusețat cu o lucrare a pictorului Tiberiu Goia.

În total, peste 400 de voluntari au pus umărul pentru Grădinari, la finalul săptămânii trecute. Aceștia au fost atât oameni din sat, care au venit să ajute, dar și din zona Banatului – Reșița, Arad și Timișoara și din țară – Sibiu, Suceava, București, Rădăuți. Au fost oameni de toate vârstele care au ajutat cu ce au putut ei mai bine: pe șantiere, la bucătărie, la organizare.

Un element important a fost și mâncarea pentru sutele de oameni prezenți, astfel încât toate cele 3 zile voluntarii au mâncat „ca la mama acasă”, mai exact – ca la Rudăria pentru că la bucătărie a fost o echipă de la Rudăria care s-a asigurat că toată lumea mănâncă bine: supă de pui sau de roșii, papricașuri, dar și nelipsita coleșă cu brânză friptă, o specialitate de Valea Almăjului.

„În ciuda vremii extrem de calde, dar și a dificultăților întâmpinate pe parcurs, am reușit să lucrăm la toate cele 30 de obiective din Grădinari și să ne atingem aproape toate obiectivele. Duminică, de Rusalii, satul a arătat diferit, nu doar fațadele au primit culoare, ci și comunitatea a primit un imbold, s-a unit și s-a sudat. Este exact ceea ce ne doream, este exact spiritul Color the Village”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Proiectul Color the Village este susținut de Policolor Romania , Profi, Laptaria cu caimac, Egeria , dm drogerie markt Romania, ATOSS Software SE, BRD Groupe Societe Generale, HELLA, Visma Software Romania, Eudonet și Kimball Electronics Romania.

Partenerii evenimentului din acest an sunt Primăria Grădinari, Doomstriker LEMC Banat, STPT – RATT, Liceul Teoretic “General Dragalina”Oravita, Liceul Tehnologic „Mihai Novac” din Oravița și Punct Gastronomic Local Acasa la Maya.

Color the Village se află la a șaptea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Altringen (2024), Valeapai (2023), Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

