Conflict între susținătorii badmintonului din Timișoara și conducerea Liceului de Arte Plastice

Mai mulți susținători ai sportului din Timișoara au lansat o petiție online pentru a se păstra secția de badminton a CSM Timișoara în sala de sport în care și-a desfășurat activitatea timp de 46 de ani, actualmente sala Liceului de Arte Plastice.

Pe de altă parte, conducerea Liceului de Arte Plastice susține că la început a fost de acord pentru a pune la dispoziție sala sportivilor clubului interesați de badminton, dar în cele din urmă a spus: ”Stop!”

În petiție se arată că badmintonul timișorean s-a născut în anul 1965, secția de Badminton a CSM Timișoara reprezentând o parte esențială a tradiției sportive timișorene și chiar românești, desfășurându-și activitatea în această sală de sport actualmente sala Liceului de Arte Plastice de 46 de ani, fiind denumită pe bună dreptate „sanctuarul badmintonului timișorean”! Tot ce s-a realizat aici în cei 46 de ani, este un exemplu de excelență și performanță, cu rezultate notabile pe plan național și internațional. În această sală există și un muzeu al tradiției badmintonului timișorean (Hall of Fame).

În cei 46 de ani de activitate, au fost înregistrate anual rezultate excelente: titluri școlare, universitare, naționale, balcanice, internaționale. În ultimii ani avem și rezultate remarcabile pentru întreg sportul românesc: 2022 – AUR dublu fete categoria U15 ani CAMPIONAT EUROPEAN; 2023 – ARGINT dublu fete categoria U15 ani – GIMNAZIADA MONDIALĂ

”Această sală de sport este unica sala din Timișoara care asigură antrenamente pentru începători, avansați și performanță”, susțin petiționarii.

Documentul mai arată că Nyari Stefan – antrenor emerit, fost președinte, vicepreședinte al FR Badminton, antrenor al loturilor naționale – acum are interdicție de a intra în sală. Dan Corina – antrenor CSM, fostă secretară a Comitetului Balcanic de Badminton, fost director de comunicare al Federației Europene de Badminton, antrenor de lot național.

”Acești doi antrenori care și-au dedicat întreaga viață pentru badminton și pentru performanță, precum și sportivii, sunt acum îngrădiți să continue această activitate frumoasă și benefică pentru comunitatea timișoreană și sportul românesc în general, fiind jigniți, calomniați, umiliți, tratați ca niște infractori de către doamna director Nadia Baloteanu. În ciuda contribuțiilor extraordinare, existența secției de badminton este amenințată! Directorul Liceului de Arte Plastice a interzis accesul secției de badminton în sala de sport, punând astfel capăt unui capitol glorios din istoria sportivă a Timișoarei”, mai scriu petiționarii.

În document se mai specifică și faptul că oprirea activității secției de badminton ar însemna nu doar pierderea unei tradiții de excelență sportivă, ci și privarea tinerilor talentați de oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a urma un vis în acest sport!

”Facem apel la comunitatea locală, autoritățile competente și iubitorii sportului să sprijine continuarea activității secției de badminton în sala de sport unde aceasta și-a desfășurat activitatea timp de 46 de ani și unde a făcut mari performanțe. Semnați petiția și haideți să nu permitem ca munca, efortul și pasiunea acestor sportivi și antrenori să fie spulberate! Prin semnarea acestei petiții, ne exprimăm solidaritatea cu Secția de Badminton a CSM Timișoara și cerem găsirea unei soluții care să le permită să-și continue activitatea acolo unde aparțin – în sala de sport care a fost martora performanțelor lor remarcabile! Împreună putem face diferența! Semnează pentru sport, pentru tradiție, pentru viitorul badmintonului în Timișoara!”, este mesajul petiționarilor.

Ce spune conducerea Liceului de Arte Plastice Timișoara?

Doamna director al Liceului de Arte Plastice, Nadia Baloteanu, a recunoscut că într-adevăr nu li se mai permite altor persoane care nu sunt elevi ale liceului să joace badminton în sala de sport a unității școlare.

”Nu i-am mai lăsat, fiindcă ocupau abuziv sala de sport, iar obligația mea ca director este numai pentru elevii liceului nu față de un club sportiv aflat în subordinea Ministerului Sportului. Eu am avut o înțelegere cu conducerea clubului. Inițial am pornit animată de cele mai bune intenții. M-am bucurat că există interes pentru sport din partea copiilor, în această perioadă a internetului și a gadgeturilor și am agreat că vor folosi sala de sport în timpul săptămânii în intervalul orar 17-20”, a explicat Nadia Baloteanu.

Directoarea liceului a adăugat că înțelegerea nu a fost respectată.

”Eu am rămas în unele seri la birou că aveam foarte mult de lucru și am văzut că veneau adulți care nu erau nicidecum sportivii legitimați ai clubului. Intrau oricând, aveau cheie, ceea ce nu este normal.

Datoria mea este față de elevii Liceului de Arte Plastice, față cadrele didactice, față de angajații școlii. Eu nu am nicio obligație față de CSM Timișoara. Nu s-a respectat înțelegerea!”, a concluzionat Nadia Baloteanu, directoarea Liceului de Arte Plastice Timișoara.

