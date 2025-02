Consiliul Județean a pregătit bugetul Timișului. Simonis: ”Nu vor mai fi proiecte mici, fără valoare importantă în societate”

Bugetul pe anul 2025 al Consiliului Județean Timiș va fi centrat, în primul rând pe investiții, a anunțat, vineri, președintele instituției, Alfred Simonis. El spune că creșterea la acest capitol va fi de cel puțin 25%, urmând ca Timișul să aibă sume alocate pentru investiții mai mari decât pentru funcționare, o situație rară în România.

Simonis anunță o listă generoasă de proiecte extrem de importante cu componente la toate capitolele. Proiectul a fost prezentat și discutat deja cu liderii grupurilor politice din CJT, chiar vineri dimineața

”O regulă pe care vrem să o respectăm de acum înainte și în fiecare an, înainte de a prezenta, de a pune transparență bugetul județului Timiș, să discutăm cu toate forțele politice reprezentate în Consiliul județean și, evident, de a-l, de a susține această regulă, de a menține această regulă, de a susține și în fața publicului o prezentare succintă chiar a liniilor directoare și a întregului buget pe anul 2025”, a declarat Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Interesul bugetar se mută semnificativ spre latura de investiții, aici creșterea depășește un sfert față de precedentul buget.

”Este cel mai echilibrat buget între funcționare și dezvoltare din ultimii 35 de ani. În județul Timiș avem o creștere la investiții de peste 25% deocamdată. Iar această creștere va fi din ce în ce mai mare odată cu restructurările care vor avea loc până la finalul lunii aprilie, începutul, mijlocul lunii mai. Dar chiar și așa, avem un echilibru aproape perfect între funcționare și dezvoltare. Avem creștere pe investiții, după cum vă spuneam, 25-26% este proiectat pe business, dacă doriți pe eficiență și pe investiții, proiect pe care l-a avut județul Timiș în ultimii 35 de ani. Vă spuneam că e deocamdată aici și că va crește. Vom recupera zeci de milioane de lei de la funcționare, bani care vor fi din nou transferați către dezvoltare, către investiții. Va fi mai mare bugetul de investiții față de bugetul de funcționare”, a completat Simonis.

Nu vor mai fi proiecte mici, fără valoare importantă în societate, spune oficialul.

”Perioada proiectelor mărunte, de care nu știe nimeni sau care nu beneficia nimeni, s-a încheiat la Consiliul Județean Timiș. Vom avea proiecte importante, vom avea proiecte ambițioase, vom face studii și proiecte astfel încât să avem punctaje atunci când se deschid linii de finanțare europeană”, transmite Simonis.

Proiectele investiționale privesc atât zona infrastructurii, dar și sănătate sau cultură.

”În primul rând, începem reamenajarea Bastionului și am alocat bani pentru a reamenaja bastionul de la Terezia, trebuie să revitalizăm această acea zonă. Nu doar că reamenajăm complet întreaga zonă și lucrăm la tema de proiectare, dar vom organiza evenimente pe perioada verii, în fiecare weekend, sâmbătă și duminica, pentru a aduce oameni și cumva a face funcționale și spațiile comercial din acea zonă să devină atractive pentru mediul de business, pentru că în acest moment zona este abandonată, ca să spun așa. Pornim proiectarea parcării de la CMJ, din spatele magazinului Materna. E un proiect care știu că a fost promis zeci de ani de administrație. Anul acesta vom lansa licitație pentru proiectare și execuție. Avem sumele pentru proiectul la baza sportivă de la Giroc, pe care v-am prezentat-o în săptămânile trecute și tot așa. Finanțăm lucrările de la Castelul Huniade. După cum știți, acestea sunt în licitație pe 4 aprilie. Avem investiții în școli, în școlile speciale ale Consiliul Județean Timiș. Avem cinci clădiri finanțate din PNRR cu 50% și cu o finanțare de 50% din partea Consiliul Județean. Centrul de Recuperare la Adicții, de la Ciahova e lansat, va fi scos zilele viitoare în licitație. Centrul de Recuperare Traumatologie de la Lovin a fost lansat în licitație publică și ați văzut deja comunicarea făcută. Ne dorim să construim un adăpost pentru animale. Suntem unul din puținele județe care iau în calcul acest lucru. Am alocat în buget o sumă importantă pentru a achiziționa clădiri imobile pe raza municipiului și a județului Timiș. Intenționăm să ne prezentăm la licitația care va avea loc în luna martie pentru a achiziționa fosta bază a AEM-ului de pe Liviu Rebreanu. De asemenea, am alocat sume pentru a cumpăra alte clădiri de interes și dacă se poate și istorice din municipiu Timișoara și nu doar, pentru că, așa cum vă spuneam și la ședința Consiliu Cian există sume mult prea mari pe care această instituție le plătește pentru a sta în chirie diferitele instituții subordonate. Suma la care ajungem în acest moment se apropie sau depășește. Nici măcar nu vă pot spune exact un milion euro pe an pentru chirii, în condițiile în care o clădire de câteva milioane, 2-3 milioane de lei, am putea să relocăm pe toată lumea și în trei ani să nu mai avem nevoie de toate chiriile. Infrastructura rutieră ne dorim să ne axăm pe proiectele mari ale județului Timiș. Până acum vedeam drumuri, cum vă spuneam, mărunte, secundare, uneori doar la intervenția primarilor de la partid sau altul, care își doreau ca drumul lui să fie extrem de bine reabilitat, dar am pierdut din vedere marile proiecte de infrastructură care cumva să ajute traficul din jurul Timișoarei și din jurul Timișoarei unde locuiește 70% din populația județului Timiș.”, a prezentat, pe scurt, proiectele din noul Buget, Alfred Simonis.

