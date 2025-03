Consiliul Județean Timiș se implică, alături de Primăria Timișoara și Universitatea Politehnica, în proiectul Polivalentei Mici

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, joi, că instituția se alătură Primăriei Timișoara și Universității Politehnica în vederea finalizării proiectului sălii polivalente de pe strada Podeanu, aflată în prezent în conservare, fără a fi terminată.

Demarat în urmă cu mai mult de zece ani, proiectul ”Polivalentei Mici”, proiectul va beneficia de sprijinul celor trei instituții, care vor contribui financiar la costurile care mai sunt de acoperit pentru finalizarea construcției. Acestea sunt apreciate la 40 de milioane de lei.

”În campania electorală spuneam că Timișoara și județul Timiș au fost prea mult timp au fost izolate și faptul că decidenții locali nu au știut să colaboreze, că orgoliile au fost prea mari. Aș putea spune că este o premieră, nu îmi amintesc ca reprezentanții consiliului județean și ai primărie, dar și ai mediului academic, să colaboreze și să anunțe un proiect comun. (…) Azi vă anunțăm că un proiect început de Politehnica, continuat de Primăria Timișoara, anume sala polivalentă mică, de pe strada Podeanu, este în situația în care se poate relua licitația în vederea reluării construcției. Vom împărți cheltuiala la trei și vom deveni co-proprietari a acelei săli polivalente, atât de necesară pentru a organiza evenimente și competiții sportive și alte tipuri de evenimente.. Perioada în care oamenii politici au avut dispute și n-au vrut să colaboreze s-a încheiat. Cu siguranță cî există diferențe, suntem în competiție electorală la alegerile prezidențiale, avem diferențe doctrinare, interpretări diferite din punct de vedere a unor investiții, dar încercăm să căutăm ceea ce ne unește pe toți, nu ceea ce ne desparte.”, a declarat președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Primarul Timișoarei a vorbit despre eliminarea unor cutume, legate de proiectele care (nu) funcționau în colaborare între administrația județului și a municipiului.

„Suntem într-un moment în care deblocăm un proiect care aproape că a fost uitat de mulți în spațiul public, aproape că mulți au crezut că nu se mai poate face, dar iată că se va face. Este vorba de sala polivalentă care a fost începută într-un parteneriat între Politehnica și Primăria Timișoara deja din 2012, care din motive diferite s-a blocat, unde acum costurile pentru a finaliza această investiție sunt considerabil mai mari decât au fost la început. O să dublăm contribuția primăriei, contribuția inițială a primăriei era prevăzută la 10 milioane de lei. Ne asumăm o sumă mai mare, chiar de 20 milioane de lei. Mă bucur că o treime din aceste costuri vor fi suportate și de consiliul județean. Ne asumăm ca acest obiectiv să fie al universității, a orașului sau a județului”, a spus și Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Pornit în 2010 de UPT, cu primăria intrând în schemă în 2012, proiectul sălii polivalente a fost schimbat permanent. A fost majorat numărul de locuri, au apărut noi reglementări de siguranță la incendii, dar și în domeniul siguranței construcțiilor, ceea ce a dus la modificarea proiectului și creșterea substanțială a costurilor.

„Cred că e vorba în primul rând e vorba despre o viziune comună de dezvoltare a județului. (…)Împreună cu colegii mei din Politehnică, în 2023 am făcut o estimare a situației la zi, astfel încât să nu continuăm un proiect cu un constructor nou, în care să mai găsim alte probleme pe care nu le-am putut rezolva. Pentru că trecând 10 ani, problemele apar și din cauza vremii, din cauza faptului că vreun an jumătate, doi ani n-a fost acoperită și așa mai departe. Între timp, la începutul lui 2024, am început și stadionul. E foarte greu pentru o universitate, chiar dacă ea se cheamă Politehnica. Sper ca sala să fie gata anul viitor, pentru că Timișoara are nevoie de această sală, Timișoara are nevoie de infrastructură sportivă.”, a spus Florin Drăgan, rectorul UPT.

Anul trecut, în toamnă, lucrările erau la 70% execuție. Viitoarea sală ar urma să aibă 2.600 de locuri.

Cei trei reprezentanți ai partenerilor spun că speră ca lucrările să fie terminate până la finalul anului 2026

