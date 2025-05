Consiliul Local Timișoara, redus la un decor formal sub administrația Fritz: „Ridicați mâna și plecați”

Consiliul Local Timișoara, redus la un decor formal sub administrația Fritz: „Ridicați...

Într-un oraș care pretinde că funcționează pe principii europene, transparență și democrație, realitatea administrativă de la Timișoara arată cu totul altceva. Sub conducerea primarului Dominic Samuel Fritz, Consiliul Local pare să fi fost retrogradat la rangul de simplă anexă decorativă. Aleșii locali nu mai au un cuvânt real de spus în chestiunile importante ale orașului – sunt doar convocați la vot, fără dezbatere, fără consultare, fără respectarea procedurilor legale.

Acesta este semnalul de alarmă tras public de consilierul local Ilie Sîrbu, care acuză că a fost complet exclus din procesul de elaborare a unuia dintre cele mai importante proiecte recente – „Procedura de Restructurare Urbană” pentru terenurile reglementate de Planul Urbanistic General al municipiului. Și nu este vorba doar de o scăpare birocratică: legea este încălcată în mod deschis.

„Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism” – prevede Art. 25 din Legea 350/2001. Iar Art. 26 stipulează clar că aleșii trebuie să coopereze activ cu instituții, agenți economici și societatea civilă în conturarea dezvoltării urbane. În Timișoara, aceste prevederi sunt ignorate cu bună știință.

„Este o excludere deliberată, nu un accident. Viceprimarii Paula Romocean și Ruben Lațcău au refuzat explicit participarea consilierilor la discuțiile privind acest proiect major. Am întrebat, simplu, pe grupul oficial: pe ce criterii s-au făcut invitațiile? Niciun răspuns coerent. Doar tăcere sau refuz”, afirmă Ilie Sîrbu, consilier local din partea AUR.

El acuză nu doar marginalizarea consilierilor, ci și un derapaj grav de la normele democratice. Potrivit Codului Administrativ și Regulamentului de funcționare al Consiliului Local, toți aleșii au dreptul de a participa activ la procesul decizional – nu doar să fie chemați la vot pentru a valida formal decizii deja luate în cercuri închise.

Sîrbu susține că, în plus, este discriminat politic: „Faptul că sunt din AUR este folosit ca pretext pentru a fi ignorat. Dar nu contează partidul, ci faptul că am fost ales de cetățeni și am datoria să-i reprezint. Ce se întâmplă acum este o bătaie de joc față de democrație și lege”.

Ceea ce ar trebui să fie un spațiu de dezbatere și reprezentare a interesului public s-a transformat, în actualul mandat, într-un mecanism de validare automată a voinței executivei, fără consultare, fără transparență. Iar această tendință autoritară riscă să submineze încrederea cetățenilor în administrație și în mecanismele democratice locale.

Se întrevede o problemă sistemică: un Consiliu Local redus la tăcere, o administrație care ignoră legea și o conducere care acționează după reguli proprii, în disprețul celor pe care ar trebui să-i reprezinte.

