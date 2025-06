Constructorul a început amenajarea șantierului pentru reabilitarea integrală a clădirii Colegiului Ana Aslan

Clădirea Colegiului Ana Aslan, intră în șantier. Constructorul a început amenajarea șantierului, iar primele lucrări se vor face la fațada clădirii și în interiorul clădirii.

Cei 450 de elevi care învățau acolo vor fi mutați în spațiile Colegiului Tehnologic de Vest Timișoara, acolo unde elevii ”titulari” au fost doar la un pas de a fi total dați afară și mutați în alte spații. La final cei de la Aslan se vor întoarce în clădirea de bază, iar cei de la Colegiul Tehnologic vor continua în clădirea din Josefin, care a fost deja reabilitată.

Proiectul „Realizare șarpantă, reabilitare termică și modificări interioare la corp școală Colegiul Național Ana Aslan Timișoara” include izolarea termică a clădirii, schimbarea integrală a acoperișului, înlocuirea tâmplăriei, precum și reabilitarea instalațiilor electrice, termice și sanitare. De asemenea, municipalitatea va moderniza și dota toate sălile de clasă cu mobilier nou și echipamente IT performante.

În total, Primăria Timișoara renovează 13 săli de clasă, 5 laboratoare, 3 cabinete școlare, sala de sport, biblioteca, precum și laboratoarele medical și psihologic. Va fi creată, de asemenea, o cale suplimentară de evacuare în caz de incendiu. Demisolul va fi amenajat cu un bazin de apă și o stație de pompe, dedicate intervențiilor în situații de urgență.

La final, clădirea care găzduiește aproape 450 de elevi va oferi condiții moderne de studiu și va fi mai eficientă energetic.

„Lansăm un nou val de investiții în școli, după ce în ultimii ani am pus educația acolo unde îi e locul: în centrul priorităților administrației. Am modernizat din temelii grădinițe, școli și licee și construim școli noi. Am înlocuit mobilierul vechi din toate clasele. Laboratoarele de informatică au fost dotate cu echipamente IT moderne, iar până la finalul anului vor urma și cele de fizică și chimie. Nu lucrăm doar la ziduri, ci și pentru a oferi copiilor șansa egală la un învățământ de calitate, în spații cu dotări moderne care le stimulează curiozitatea și plăcerea de a învăța”, spune primarul Dominic Fritz.

Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 2020-2026, Componenta C10: Fondul Local.

Comentarii

comentarii