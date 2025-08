Cum se falsifică carnea de Bazna și Mangalița?

Cescătorii de porci Mangalița și Bazna se confruntă cu două probleme considerate extrem de importante pentru ei care așteaptă să fie rezolvate de 5 ani, dar fără niciun rezultat pozitiv. Într-una ar fi de vină chiar Comisia Europeană, iar în cealaltă, Guvernul României!

“Vrem să îl protejăm pe consumatorul român!”

“Din 2020 le tot reclam. Lipsește în continuare legea privind rasele autohtone. De fapt, documentul nu privește numai Bazna și Mangalița, ci toate rasele de animale din România”, a spus Maria Costina, din Arad, secretara Asociației Crescătorilor de Rase Autohtone Bazna și Mangalița.

Există și găini românești și capre și albine sau oi românești, vaci sau rasă de cai. Bazna și Mangalița nu sunt singurele rase autohtone, de aceea fermierii sunt dezamăgiți că europarlamentarii nu se luptă să le protejeze.

“Noi am militat destul. Datorită nouă avem acum Bazna și Mangalița în România și această lege importantă. MADR și parlamentarii au fost foarte receptivi și ne-au ajutat să o elaboram. A fost bine în țară, totul până când a ajuns la Bruxelles.

Este vorba de logotipul – rasa autohtonă – o marcă ce atestă autencitatea produselor românești de origine animală provenite din rase autohtone din România.

Acesta este utilizat de către producători persoane fizice și juridice pentru a garanta calitatea produselor.

Logotipul face parte dintr-o lege care prevede utilizarea voluntară a acestei mărci pentru a promova rasele autohtone de animale.

“Acesta este scopul legii”, a atenționat Costina.

Pentru a folosi logotipul, produsele trebuie să provină de la animale dintr-o rasă listată în România, în cazul nostru, Mangalița sau Bazna, și să fie din aceeași fermă, să aibă caracteristici omogene cu trasabilitate garantată.

Ce înseamnă asta? Adică de la nașterea animalului, îngrășare, sacrificare, prelucrare și până la galantar și consumare, asociația poate garanta trasabilitatea acelui produs.

Dacă ai crescut suine Mangalița și Bazna și nu ai partea de procesare, nu e problemă. Animalele pot fi vândute atât vii, cât și carcase unor abatoare, carmangerii sau restaurante. Totul pe baza unor documente clare cu factură și formulare de mișcare și analize etc. Astfel încât trasabilitatea exactă și bine cunoscuta garantează că acel produs

Dacă avem cârnați sau o bucată de slănină sau există un restaurant unde se consumă produse din cele două rase acestea vor avea acea etichetă eliberată de Asociație.

“Noi asta putem garanta: atestarea și autenticitatea rasei. E vorba de eticheta de garanție în care scrie clar că e rasă autohtonă cu logo-ul asociației. Astfel, protejăm consumatorul final și îl asigurăm că nu este înșelat”, spune secretara Asociației. Grav este că, în momentul de față, pe piață sunt multe probleme în ceea ce privește denumirea produselor de Bazna și Mangalița, fiindcă nu se aplică această lege și totul e la liber.

Fiecare poate să scrie pe etichetă că e produs obținut din porci de Mangalița sau Bazna și în realitate să fie carne industrială cumpărată din supermarket, condimentată și pusă în fața consumatorului. Omul o ia crezând că e carne de Bazna și Mangalița.

Sunt mari probleme cu comerțul liber. Sunt aduse și carcase din Ungaria cu denumirea Mangalița. Multe dintre acestea, dacă ar fi supuse testelor, cu siguranță, ar ieși că nu este de Mangalița, ci e vorba de un F1 adică o hibridare între două rase diferite – Mangalița și Duroc.

Evident că atunci carnea nu mai are aceleași calități, fiindcă nu mai vorbim de rasa pură Mangalița. Astfel consumatorii români sunt înșelați, mai ales că se vinde la același preț, ca și cum ar fi din rasă autentică, ducându-l în eroare pe cumpărător.

Omul nu are de unde să știe care este adevărul. El nu are un termen de comparație. Ar trebui să aibă două farfurii în față sa guste dintr-amândouă, să înțeleagă care e rasă pură și minciuna.

Numai așa vor fi eliminate falsurile!

“Aplicarea acestei legi ne-ar ajuta foarte mult să putem elimina falsurile din alimentație și de pe piață. Marea problemă este că legea există, dar degeaba, fiindca îi lipsesc normele de aplicație”, mai atenționează Costina.

Este vorba de legea nr. 190 din 2020.

“De cinci ani așteptăm întrarea ei în vigoare, dar nu putem acuza pe nimeni din țară că a pus piedici, că nu a dorit-o. Nu”, a adăugat Costina.

Legea a trecut cu bine prin Parlamentul României. Partidele au înțeles că trebuie protejate rasele autohtone de animale.

Marea problemă vine de la Bruxelles. Notificarea care s-a făcut către Comisia Europeană imediat după apariție în Monitorul Oficial a blocat legea nr. 190 din 2020.

De ce? Reprezentanții Bruxelles-ului au trimis în scris către Ministerul Agriculturii o negație. În sensul că dacă această normă juridică va fi aplicată, vom fi în contradictoriu cu legile europene. România se află în piața comună a UE, iar legea privind rasele autohtone ar fi în contradicție cu ceilalți producători din uniune.

România protejându-și prin nume produsele cu acest timbru de ptotecție, logotip, Bruxellesul susține că ar favoriza numai producătorul român, în detrimentul altor produse existente pe piață comună a UE. Pe etichetă nu este voie să se scrie produs românesc autohton, ci din UE.

Crescătorii de suine de Mangalița și Bazna au argumentat încă din 2020 că produsele din carne obținute din cele două rase de porci autohtoni vor fi comercializate pe piața din România.

În primul rând, că nu există cantități industriale și atât de mulți crescători încât să poată să se facă export, iar acest timbru de protecție este destinat exclusiv consumatorului român.

“Noi vrem să îl protejăm pe român la el în țară. Nu avem treabă cu alte țări, dar Bruxelles nu vrea să ne lase. Ne ține în sertar aprobarea. Neexistând avizarea UE, nici nu se pot elabora normele de aplicare a acestui document. Orice lege va rămâne îngropată dacă nu există normele de aplicare. Așadar de cinci ani ne aflăm în aceeași situație “, a concluzionat Maria Costina Dan.

Ce ar fi de făcut? Crescătorii de Bazna și Mangalita și-au pus speranța în noua garnitură de europarlamentari români trimiși la Bruxelles, la sfârșitul lui 2024.

Au fost alegeri europarlamentare anul trecut. De aceea toți reprezentanții României din Comisia de Agricultură de la UE ar trebui să militeze la Bruxelles pentru aprobarea și aplicarea acestei legi extrem de necesare pentru protejarea consumatorului autohton de produse falsificate.

Trebuie să existe o corespondență legală în care MADR să primească aprobarea pentru recunoașterea documentului și să se elaboreze normele de aplicare.

Mesajul Asociației Crescătorilor de Bazna și Mangalița este că actualii europarlamentari români trebuie să reia discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a-i convinge despre utilitatea legii nr. 190 care va proteja consumatorul local.

“România are multe produse autohtone care trebuie protejate”, susțin fermierii.

Cealaltă lege este nr. 118, privind biosecuritatea fermelor de suine și așteaptă tot din 2020. Documentul are normele de aplicare, dar este nevoie de fonduri pe care guvernul nu le alocă.

Documentul juridic este extrem de util în această perioadă, în care Pesta Porcină Africană face ravagii în fermele de porci din România.

“De cinci ani legea stă în Minitorul Oficial, deși poate fi aplicată. Singura problemă este bugetul. Este nevoie de alocarea a 10 milioane de euro ca fond pentru toată România”, a încheiat reprezentanta fermierilor.

