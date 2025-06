Dedeman va dezvolta la Timișoara un proiect logistic de peste 85 de milioane de euro

Dedeman, cel mai mare retailer local de bricolaj și cel mai mare business dezvoltat de antreprenori români, deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, va dezvolta la Timișoara un proiect logistic de peste 85 de milioane de euro, în mai multe etape. Investiția va fi pe un teren de 36 de hectare, situat în zona de legătură dintre Calea Aradului și viitoarea centură de vest. Proiectul vizează ridicarea unui depozit logistic regional, care va deservi întreaga zonă de vest a țării.

După ce au făcut din Dedeman cea mai mare companie antreprenorială din țară, frații Pavăl au început să își diversifice investițiile. Până acum, spre sectorul imobiliar au direcționat cele mai mari sume, un total de peste 800 de milioane de euro. Au încheiat cea mai mare tranzacție a anului 2022 și cea mai mare tranzacție imobiliară realizată vreodată în România prin achiziția portofoliului de birouri al CA Immo, contra unei sume de 377 de milioane de euro; au plătit circa 200 de milioane de euro pe complexul de birouri The Bridge, alte peste 120 de milioane de euro pe complexul The Office din Cluj-Napoca, circa 90 de milioane de euro pe prima clădire de birouri din cadrul complexului U Center din București și 50 de milioane de euro pe complexul de birouri Dacia One din București. Toate aceste achiziții îi poziționează pe locul 2 în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România, după Globalworth.

În plus, frații Pavăl au încheiat un parteneriat cu omul de afaceri Ionuț Dumitrescu și firma acestuia, Element Industrial, prin care dezvoltă și vând parcuri industrial-logistice lângă orașe mari din țară.

Pe lângă investițiile imobiliare, frații Pavăl și-au extins plasamentele și în construcții (Cemacon și Promateris), în industrie (Alro și Conpet), energie (Transelectrica și Electrica), viticultură (Purcari Wineries), restructurare companii (ROCA Investments), pe piața colectării de deșeuri (Ecorep Group), a panourilor fotovoltaice (Simtel), în transport fluvial (Transport Trade Services), sănătate (clinica dentară Victoria, Farmacia Tei și Bebe Tei) și agricultură (Moldova Farming). Frații Pavăl au mai cumpărat un teren de 64 de hectare, în comuna Ștefăneștii de Jos (județul Ilfov), de la compania spaniolă Martinsa Fadesa. Terenul ar putea fi utilizat pentru dezvoltări de depozite.

În plus, ei au cumpărat de la Suzan Taher, fiica cea mare a lui Fathi Taher, terenuri cu o suprafață de circa 11 hectare în apropierea Școlii Americane din Pipera, pe care ar putea construi sute de apartamente și magazine, potrivit surselor Profit.ro. Proprietarii Dedeman lucrează și la primul lor ansamblu rezidențial, ce va fi construit pe un teren agricol din cartierul băcăuan Șerbănești. În același cartier din Bacău, pe un teren de circa 7 hectare amplasat pe malul lacului Bistrița, se pregătește și construcția proiectului mixt Dedeman Campus, care va include un centru comercial. De asemenea, aceștia au consolidat și restaurat casa negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Bucureștiului, cumpărată cu circa 5 milioane de euro, despre care au anunțat că o vor transforma în sediu pentru companiile holdingului Pavăl.

Sursa: profit.ro

