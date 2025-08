Destinația: Incluziune, la Timișoara, cu Fundația Pentru Voi

Fundația Pentru Voi Timișoara lansează proiectul “Destinația: Incluziune”, un proiect finanțat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), care se va desfășura în perioada 1 august-31 octombrie 2025.

”Proiectul își propune creșterea accesului persoanelor cu dizabilități intelectuale la activități de recreere și turism. Dorim să promovăm un turism echitabil, accesibil tuturor”, este mesajul fundației.

Participarea persoanelor cu dizabilități la activități de recreere sau de turism este extrem de redusă. Accesibilitatea spațiilor unde se desfășoară astfel de evenimente constituie cel mai des argument negativ invocat, iar dificultățile de comunicare și atitudinea celor din jur sunt următoarele obstacole cu care se confruntă persoanele cu dizabilități intelectuale, atât în accesarea serviciilor de turism, cât și în general.

Pentru aceasta, vor fi organizate 3 excursii pentru 100 persoane cu dizabilități intelectuale și vom accesibiliza informațiile despre obiectivele turistice în limbaj ușor de înțeles. În plus, vom facilita accesul la turismul virtual, ca modalitate complementară pentru îmbogățirea cunoștințelor în domeniu, stimularea curiozității, relaxare și dezvoltare personală a adulților cu dizabilități intelectuale beneficiari ai proiectului.

Elementul de noutate al proiectului propus îl constituie elaborarea și promovarea unui ghid pentru operatorii din industria turismului, pe de o parte, ca model de accesibilizare comunicațională și, pe altă parte, pentru încurajarea respectarii reglementărilor în domeniul accesibilității fizice. Totodată, Ghidul urmărește diseminarea informațiilor privind nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități și necesitatea adaptării serviciilor operatorilor turistici la aceste nevoi.

“Experiența noastră din cei 30 de ani de funcționare a Fundației Pentru Voi ne-a arătat că activitățile de relaxare, excursiile sunt printre cele mai apreciate și așteptate evenimente de către beneficiarii serviciilor noastre. Totuși, organizarea excursiilor pentru persoane cu dizabilități este mult îngreunată de numărul limitat de locații accesibile, în primul rând din punct de vedere al mediului fizic; sunt foarte puține clădiri care au rampe de acces, uși suficient de late, toalete adaptate sau măcar băi încăpătoare. În plus, personalul care lucrează în serviciile de turism este insuficient pregătit pentru interacțiunea cu persoane cu dizabilități intelectuale, pentru că nu are suficiente informații despre nevoile acestora; am întâlnit în practica noastră numeroase dificultăți de relaționare, generatoare de frustrări, fie din cauza modalității de adresare (de exemplu, prea zgomotoasă sau prea specializată, ori prea lentă sau greu inteligibilă), fie din lipsa de empatie sau răbdare, fie din cauza impresionabilității excesive a personalului din diferite locații. Accesibilizarea mediului fizic și a informațiilor și susținerea implicării persoanelor cu dizabilități intelectuale în activități de recreere și turism poate contribui la eliminarea stereotipurilor, schimbarea mentalităților și combaterea discriminării, astfel încât turismul să devină o obișnuință, nu un deziderat pentru persoanele cu dizabilități” a declarat Laila Onu, directorul general al Fundației „Pentru Voi” Timișoara.

