Dominic Fritz pierde procesul cu „Miki Boxeru’”: CAT a anulat decizia de demolare a Terasei Boss

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a pierdut un proces intentat de proprietarii Terasei Boss de pe malul canalului Bega, după ce instanța a stabilit că demolarea a fost efectuată ilegal.

Curtea de Apel Timișoara a admis luni, 30 decembrie 2024, recursul firmelor M-Box Security Serv SRL şi Adria SRL la decizia Tribunalului Timiș care dăduse inițial dreptate edilului-șef, și a anulat decizia de demolare a unor construcții de pe malul Begăi.

În centrul disputei se află declarațiile primarului, care a catalogat proprietarii drept „interlopi care au luat cu japca domeniul public al municipiului”. Acesta a susținut că fostele baze sportive de pe malul Begăi ar fi fost ocupate ilegal, acuzații care i-au determinat pe proprietari să îl acționeze în instanță.

Antrenorul de box si kickbox Miki Viel, cunoscut drept Miki Boxeru, proprietarul Terasei Boss, spunea anul trecut că are un contract de închiriere încheiat cu Clubul Sportiv Banatul valabil până în 2033. Și că nu a mai desfășurat vreo activitate comercială din 2014.

“Eu nu am furat. De ce mă face interlop, că nu înţeleg? Nu am făcut închisoare decât pentru trecere frauduloasă a frontierei. Am făcut pentru libertatea mea şi pentru libertatea mea, sunt dispus să mai fac. Este normal ca un primar ales de timişoreni, neamţ fiind, să iasă să aibă această atitudine? Să iasă toată ziua să ne numească “interlopi”, “hoţi de terenuri”. Eu am un contract (încheiat cu Clubul Sportiv Banatul) valabil până în 2033. Miza este această zonă, malul Begăi. Probabil prietenii lor o vor lua. Toată ziua iese ca o mireasă şi face filmări. Eu, în clădirea asta nu am construit nimic, doar am investit. Terasa despre care vorbeşte primarul, că el habar nu are ce vorbeşte, a fost construită de Fabrica de Bere, care avea o înţelegere cu Primăria. A fost o construcţie care se demontează, eu am demontat-o. Clădirea despre care spune că vine să o demoleze, este veche de 70 de ani. Nu ştiu dacă era născut el, pe vremea aceea. Să vină să o demoleze. Eu sunt un chiriaş de bună credinţă. Am investit sute de mii de euro în această clădire. Eu nu am mai plătit chiria în ultimii ani, dar am plătit întreţinerea, am plătit impozitul, chiar şi pentru anul în curs. Am plătit 70 de milioane de lei, în fiecare an. Primăria, dacă susţine că e locaţia lor, să spună cine trebuie să plătească impozitul? Chiriaşul?”, a declarat și Miki Viel, proprietarul Terasei Boss.

Curtea de Apel Timișoara a emis o hotărâre definitivă prin care a anulat dispoziția primarului de demolare a terasei, dând câștig de cauză reclamanților. Consecințele deciziei rămân de văzut, însă Primăria Timișoara ar putea fi obligată să achite despăgubiri semnificative, pe lângă cheltuielile de judecată.

„Admite recursul formulat de recurentele-reclamante M-Box Security Serv SRL şi Adria SRL, împotriva sentinţei civile nr. 516/07.06.2024, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 3079/30/2023, în contradictoriu cu intimatul-pârât Primarul Municipiului Timişoara. Casează sentinţa recurată şi, în rejudecare, Admite acţiunea formulată de reclamantele M-Box Security Serv SRL şi Adria SRL în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Timişoara. Anulează Dispoziţia nr. 716/26.04.2023 emisă de Primarul Municipiului Timişoara. Definitivă. Pronunţată azi, 30.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, spune soluția pe scurt anunțată de Curtea de Apel Timișoara.

Consilierul local Roxana Iliescu a criticat aspru eșecul primarului: ”Încă un proces pierdut de Fritz, definitiv! Marea demolare, un fâs, în realitate un lung șir de procese pierdute de primar pe bandă rulantă”.

