Dorel Micle, managerul Muzeului Satului Bănățean, și-a dat demisia

Dorel Micle, managerul Muzeului Satului Bănățean, și-a depunerea mandatului de pe funcția ocupată încă din 2022, inițial ca interimar, ulterior în urma unui concurs, începând cu anul 2023. Decizia anunțată de acesta vine după ce în presa locală au apărut mai multe informații legate de o serie de contracte semnate de instituția subordonată Consiliului Județean Timiș.

Acuzațiile se refereau la semnarea preferențială a unor contracte, acuzații negate de director.

”Încheierea contractelor s-a realizat de către personalul specializat, iar în procedura de atribuire a acestora nu a intervenit nicio persoană din conducerea instituției, cu atât mai puțin managerul; Mandatul managerului a început în anul 2023, deci parțial din ceea ce ați prezentat (cele din anul 2022) nu aparțin actualei conduceri. În cursul ultimilor 2 ani au existat controale efectuate atât din partea ordonatorului principal de credite, cât și din partea altor instituții abilitate în acest sens și nu au fost constatate abateri sau deficiențe în acest sens, cu atât mai puțin eventuale prejudicii”, transmite Micle.

Dorel Micle mai susține că firma are contracte cu Muzeul Satului Bănățean Timișoara încă din 2016,

”Muzeul Satului Bănățean Timișoara are mult mai multe contracte pentru organizarea de evenimente (expoziții, târguri, festivaluri, etc.) conform specificului unui Muzeu în Aer Liber și în conformitate cu Programul Cultural Minimal aprobat în fiecare an de către Consiliul Județean Timiș. Societatea menționată de dvs în articol s-a prezentat și a câștigat doar o parte a acestora, care au corespuns obiectului lor de activitate;

SC Doringo Dream SRL are contracte cu Muzeul Satului Bănățean Timișoara încă din 2016, conform înregistrărilor contabile, adică de 9 ani, și nu au nici o legătură cu actuala conducere”, a mai spus Micle.

El mai transmite că a solicitat CJT să efectueze controale la Muzeul Satului, pentru ca în final să își anunțe, surprinzător, demisia.

