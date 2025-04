Dragana Mirković, cap de afiș la Banaton Fest 2025. Festivalul revine la Timișoara

Cea de-a doua ediție a Banaton Fest va avea loc în parcarea clădirii de birouri Nokia de pe bulevardul Republicii nr. 21, în perioada 30 mai – 1 iunie. Evenimentul promite un spectacol de neuitat, cap de afiș fiind Dragana Mirković, una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică pop-folk și turbo-folk din fostul spațiu iugoslav.

Organizatorii estimează o participare de peste 75.000 de oameni, iar festivalul va fi prezentat de binecunoscutul Dan Negru.

Dragana Mirković a debutat la doar 14 ani, cu albumul Imam dečka nemirnog (1984), dar adevărata consacrare a venit odată cu colaborarea cu formația Južni Vetar, lansând împreună hituri ca Spasi me samoće (1986) și Simpatija (1989). În anii ’90, artista și-a continuat cariera solo cu albume de succes precum Dobra devojka (1991), Do poslednjeg daha (1993) și Nije tebi do mene (1994), an în care a apărut și în filmul Slatko od snova.

După o pauză, Dragana a revenit în forță cu materiale ca Trag u vremenu (2004), Luče moje (2006) și Od milion jedan (2017). Cu peste 10 milioane de discuri vândute, ea este considerată una dintre cele mai de succes artiste din Balcani, fiind supranumită „Madonna” sau „Lady Gaga a Serbiei”. În 2005, împreună cu soțul ei, a fondat postul de televiziune muzicală DM SAT.

Prima ediție a Banaton Fest a avut loc anul trecut în Piața Victoriei din Timișoara, marcând aniversarea a 15 ani de la lansarea postului Radio Banat Link, printr-o gală cu premii pentru 12 categorii de muzică pop și folk. Pe scenă au urcat nume cunoscute precum Snejana Babici „Sneki”, Neda Ukraden – care a fost recompensată cu două trofee, și legendara formație croată Magazin, aflată la prima apariție în Timișoara.

