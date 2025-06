E³UDRES² – Ent-r-e-novators PhD Summer School 2025 – Open Practices in Higher Education a reunit sute de studenți și experți internaționali la Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit prima ediție a E³UDRES² – Ent-r-e-novators PhD Summer School 2025 – Open Practices in Higher Education, eveniment care a reunit, fizic și online, o comunitate academică vibrantă: peste 70 de studenți doctoranzi și tineri cercetători din 22 de țări (România, Portugalia, Italia, Belgia, Letonia, Ungaria, Olanda, Austria, Kenya, Germania, Pakistan, Filipine, Ucraina, Grecia, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, India, Indonezia, Siria, Ecuador și Maroc).

Aceștia au interacționat cu 14 speakeri internaționali recunoscuți în domeniile lor, din România, Portugalia, Italia, Belgia, Letonia, Ungaria, Olanda și Austria, care au susținut o serie de sesiuni intensive pentru studenți, de la prezentări cu informații de ultimă oră și până la workshop-uri practice deosebit de valoroase. Sesiunile de prezentare au fost transmise live pe platforma Zoom, unde au participat 400 de studenți pe parcursul întregii săptămâni.

Prezentările s-au desfășurat în limba engleză, iar la finalul școlii de vară, studenții au fost recompensați cu certificate de participare oficiale, recunoscute cu 2 credite ECTS, atestând finalizarea cu succes a criteriilor necesare pentru această formare postuniversitară, validată de Universitatea Politehnica Timișoara, pentru activitățile desfășurate atât la Timișoara, cât și online. Pe lângă acestea, participanții au primit și două certificate digitale deschise: unul pentru absolvirea cursurilor MOOC (Massive Open Online Courses), axate pe Licențiere și Licențiere Deschisă, și un al doilea certificat digital deschis care confirmă parcurgerea modulelor de învățare de pe noua platformă Arena Hub E³UDRES².

Ziua 1: Inteligența Artificială și Educația Deschisă

În deschiderea evenimentului, dr.ing. Diana Andone și prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina au urat bun venit participanților. A urmat prof.em.dr.ing. Radu Vasiu, care a subliniat importanța alianței universitare E³UDRES² și obiectivele proiectului Ent-r-e-novators. Prezentările s-au axat pe educația deschisă și au fost susținute de: dr. ing. Diana Andone – UPT (“The Use of AI in Open Education, OER production and Open Science”) și conf.dr.ing. Vlad Mihăescu – UPT (“MOOCs”). După-amiaza, studenții au participat la workshop-ul practic “Open Education & AI”, susținut de dr.ing. Diana Andone, dr.ing. Vlad Mihăescu și dr. Silvia Couvaneiro.

Ziua 2: Fundamentele Științei Deschise

A doua zi a școlii de vară a fost dedicată aprofundării conceptelor de Știință Deschisă. Prezentările au fost susținute de: prof. Sarah de Rijcke – Leiden University, PLOS, UNESCO, Olanda (“Implementing Open Science Principles in Early-Career Research: From Policy to Practice”), dr. Agnese Davidson – Vidzeme University of Applied Sciences, Letonia (“Ethical Dilemmas in Open Science”). După-amiaza, studenții au participat la workshop-ul practic intensiv “Open Access & Open Science Ethics”, condus de prof. Sarah de Rijcke și dr. Agnese Davidson.

Ziua 3: Practici Avansate și Instrumente în Știința Deschisă

Cea de-a treia zi a Școlii de Vară PhD a adus în prim-plan aspecte esențiale legate de practicile de Știință Deschisă și managementul datelor de cercetare. Prezentările au fost susținute de: Simone Sacchi – Research Data Librarian la European University Institute, Italia (“Open Science practices in support of Open Access publishing”) și Silvia Fierăscu – Universitatea de Vest din Timișoara, România) (“Open Data Analysis and Visualization for Transparency and Change”). După-amiaza, studenții au participat la două workshop-uri practice: “Empowering Researchers: Skills and Roles in Open Science”, condus de Alina Irimia și Alexandra Roman (ambele de la UEFISCDI, România), și “Openness, reproducibility and trust: practical advice”, susținut de Simone Sacchi.

Ziua 4: Publicarea deschisă, Datele Deschise și instrumentele digitale pentru cercetare

A patra zi a PhD Summer School a fost dedicată aspectelor practice ale publicării deschise și utilizării instrumentelor digitale în cercetare. Prezentările au fost susținute de: dr. Tassilo Pellegrini – St. Pölten University of Applied Sciences (“Open Data 1-0-1”), prof.em.dr.ing. Radu Vasiu– Universitatea Politehnica Timișoara (“Open Publishing”), conf.dr.ing. Silviu Vert – Universitatea Politehnica Timișoara (“Open Science & Open Innovation Tools”) dr. Simona Bursașiu – Biblioteca UPT (“How to publish with Open Access”). După-amiaza, studenții au participat la atelierul practic intensiv „Cercetarea deschisă și instrumentele digitale”, ghidat de dr. Simona Bursașiu și lect. dr. Silviu Vert, cu o intervenție din partea dr.ing. Diana Andone.

Ziua 5: Inovația Deschisă și Economia Circulară

Ultima zi a PhD Summer School a debutat cu o prezentare axată pe inovația deschisă și economia circulară, susținută de: Sara Gilissen – UC Leuven-Limburg University of Applied Sciences, Belgia (“Open Innovation in SMEs: Transitioning from a Linear to a Circular Economy”). A urmat o prezentare despre datele deschise și principii FAIR, susținută de Klaudia Polgár – Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Ungaria (“Open Data & FAIR”). După ultimele prezentări, studenții au beneficiat de o sesiune de mentorat în sală, susținută de dr. Diana Andone, lect. dr. Silviu Vert și conf. dr. ing. Vlad Mihăescu. Această sesiune a fost urmată de ceremonia oficială de închidere a PhD Summer School, în cadrul căreia participanții au primit certificatele de participare.

Programul Social și Conectare

Pe lângă sesiunile academice, evenimentul a facilitat și momente de socializare. Luni seara, studenții, speakerii și echipa DeL și E³UDRES² au participat la o cină festivă de deschidere la Casa Politehnicii 2. Marți după-amiaza, participanții au explorat frumusețile Timișoarei printr-un tur ghidat al orașului. Miercuri după-amiaza, studenții Școlii de Vară PhD au pornit într-un tur ghidat la Muzeul Național al Banatului, explorând expozițiile „Femeia Belle Époque” și „Igriș – Mănăstirea regilor”. Joi, participanții s-au bucurat de o plimbare cu vaporetto pe râul Bega, admirând orașul dintr-o nouă perspectivă și consolidând legăturile de camaraderie.

