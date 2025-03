Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj emoționant cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down: “Acești copii minunați trebuie să aibă o șansă la o viață normală, cu accesibilitate și incluziune și pentru persoanele cu dizabilități!”

Susținătoare a drepturilor copiilor cu sindromul Down, dar și a campaniilor EU for Trisomy 21, europarlamentarul Maria Grapini a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down.

“Este nevoie de sprijin pentru persoanele cu sindrom Down și pentru familiile lor! Ca atare, voi continua să mă implic pentru îmbunătățirea situației lor, pentru că eu cred că acești copii minunați trebuie să aibă o șansă la o viață normală, cu accesibilitate și incluziune și pentru persoanele cu dizabilități!

Am îmbrățișat cu entuziasm, din prima clipă, proiectul ”The Future is Ours”/ ”Viitorul este al Nostru” ce militează pentru drepturile și demnitatea persoanelor cu Sindrom Down. Am avut, de-a lungul anilor, întâlniri, atât la Bruxelles, cât și în România, pentru a discuta problemele cu care se confruntă persoanele din România cu Sindrom Down și familiile acestora.

M-am implicat în rezolvarea problemelor cu care se confruntă acestea, de la birocrația excesivă în întocmirea dosarelor pentru înscrierea la școală, până la problema lipsei facilitatorilor care trebuie să însoțească copiii la școala de masă și a nedecontării tratamentelor specifice bolii, precum și a inexistenței bazelor sportive și de tratament.

Totodată, am tras nenumărate semnale de alarmă în privința aplicării eronate a legislației în vigoare, dar și a rezolvării unui alt aspect extrem de important precum lipsa personalului de specialitate – psihoterapeuți, profesori de sprijin și consilieri.

În fiecare an, între 3.000 şi 5.000 de copii se nasc cu această tulburare cromozomială, potrivit specialiștilor în sănătate. La nivel mondial, se estimează că în jur de 4,7 milioane de oameni au Sindromul Down, în timp ce aproximativ 30.000 trăiesc în România. Majoritatea persoanelor afectate pot avea însă o viață normală și activă, dacă primesc îngrijirile necesare!”.

Data de 21 martie marchează ziua mondială a Sindromului Down, pentru a aduce în prim-plan includerea persoanelor cu această afecțiune în societate. Acestea au trăsături fizice și caracteristici distincte, motiv pentru care ajung, de multe ori, să fie discriminate.

„Sindrom” reprezintă o suită de semne şi caracteristici, iar „Down” provine de la numele medicului englez John Langdon Haydon Down, primul care a descris sindromul în 1866.

