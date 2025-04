Europarlamentarul Rareș Bogdan reacționează după închiderea contului TikTok al lui Ion Cristoiu: „Ce urmează, un Minister al Adevărului?”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a reacționat după închiderea contului de TikTok al jurnalistului Ion Cristoiu, într-o postare amplă pe rețelele sociale. Fostul jurnalist face apel la protejarea libertății de exprimare.

Ion Cristoiu a anunțat miercuri, 9 aprilie, că TikTok i-a șters contul pe rețeaua de socializare. Într-o reacție amplă pe Facebook, europarlamentarul Rareș Bogdan vorbește despre un derapaj periculos de la libertatea de exprimare și ridică întrebări despre viitorul democrației în România: „Ce urmează, un Minister al Adevărului?”

„Jos labele de pe libertatea de exprimare!! Ce urmează, un Minister al Adevărului? Trăim vremuri complicate, periculoase pentru democrație, vă rog să citiți cu detașare, fără patimă, cele de mai jos!

Sunt revoltat până la dezgust pentru închiderea contului de Tik Tok al lui Ion Cristoiu. Asta deși am fost adesea în dezacord, timp de 4 ani, cât am realizat săptămânal o emisiune împreună, emisiune care trebuia să dureze 60 de minute, dar se lungea uneori până la 3 ore, pentru că Maestrul Jack mă purta din realitate în istorie, in politica externa, în conspirații trecute și actuale, după care mă întorcea în prezent și întorcea pe toate fețele sentințe, declarații, hotărâri de guvern și legi neroade”, a scris Rareș Bogdan, reamintind momente din colaborarea lor de lungă durată în presă.

Europarlamentarul a atras atenția că gestul platformei de a suspenda contul jurnalistului, care adunase 150.000 de urmăritori și peste 8 milioane de aprecieri, este un semnal de alarmă pentru întreaga societate.

„Pentru cine nu știe cine este Ion Cristoiu, dar și pentru cei care au preferat să uite, pentru a nu avea vreun frison în zona a ceea ce se mai numește – ce ironie! – conștiință. Ion Cristoiu – cei care-l iubesc sincer îi spun „Jack” – a inventat presa de largă audiență, a născut jurnalismul de investigație din România post-1989, a crescut generații de ziariști, i-a învățat să fie verticali și să-și apere opiniile cu orice preț, le-a demonstrat (nu opinii, ci argumente!) multor politicieni cum mint și fură fără jenă, motiv pentru care a fost pus la zid pentru lipsa de maleabilitate. A fost amenințat, dar și-a văzut de scris și – atenție mare, detractorilor! – de citit. Un om care petrece 6 ore zilnic la Biblioteca Academiei pentru a descoperi cheile acestei lumi în declin, ale acestui glob plin de lichele și trădători este considerat atât de periculos încât îi închizi, pur și simplu, tribuna! Contul său de Tik ToK, deschis în 14 decembrie 2024, avea 150.000 de urmăritori și 8 milioane de like-uri. Iar peste 75% dintre postări erau pe subiecte de politică externă! Pentru cine e periculos un om care are curajul opiniei? Cine stabilește unde se termină sau începe adevărul? Adevărul cui?”, a mai arătat fostul jurnalist.

Rareș Bogdan atrage atenția și asupra impactului internațional al acestor derapaje. În calitatea sa de europarlamentar, afirmă că este întrebat frecvent de colegi din Parlamentul European și de alți oficiali europeni despre situația din România:„Ca europarlamentar, sunt întrebat mereu de colegi din alte țări, comisari, alți demnitari: ce se întâmplă în România?… Se întâmplă că trebuie să ne revenim și să pricepem că limitarea libertății de exprimare, interzicerea unor jurnaliști, damnarea lor expune România unui risc fatal”.

Mesajul său se încheie cu un citat celebru al pastorului Martin Niemöller, în semn de avertisment: „Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea.”

„Atenție mare! Friedrich Gustav Emil Martin Niemoller, pastor luteran german, antifascist, fost comandant de submarin, membru al Rezistenței germane, supraviețuitor al lagărelor de concentrare, ne-a lăsat ceva foarte valoros: «Când naziștii au venit să îi ia pe comuniști, n-am scos o vorbă. Nu eram comunist. Când i-au arestat pe socialiști, am tăcut. Nu eram socialist. Când au venit să îi ia pe sindicaliști, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Când au venit să îi ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea». Noapte bună? Stingem lumina?”, încheie europarlamentarul.

