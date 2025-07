Experiențe pentru întreaga familie în Iulius Town: filme sub cerul liber, șah și diversitate culturală din toată lumea

Ce faci weekend-ul acesta? Iulius Town vine cu o agendă plină de evenimente magice pentru întreaga familie. Flight Cinema in My Town promite trei seri memorabile de film, în aer liber. Cei mici sunt invitați la un nou campionat de șah, unde au oportunitatea să exerseze tehnica de joc. Iar evenimentul Global Village propune o „incursiune” în șapte țări, prin intermediul prezentărilor susținute de voluntarii ce vor fi prezenți în Iulius Garndes!

Tunisia, Azerbaijan, Italia, Grecia, Cehia, Serbia și Mexic sunt „destinațiile” pe care le poți descoperi în Iulius Gardens, vineri, 25 iulie 2025. Voluntarii internaționali ai asociației AIESEC Timișoara îi invită pe cei curioși să descopere noi culturi într-un mod interactiv și unic. Fiecare voluntar va aduce obiecte tradiționale, materiale culturale și elemente specifice țării de proveniență. Evenimentul Global Village are loc în intervalul orar 16.00 – 21.00.

Flight Cinema in My Town îi așteaptă pe pasionații de film, de toate vârstele, la un nou weekend cu povești ecranizate. Vineri, în Iulius Gardens va rula pelicula „Monte Carlo”, sâmbătă, zi dedicată celor mici, se va vedea animația „Cats in the Museum”, iar duminică ne întâlnim la filmul „Safe”. Accesul este gratuit, iar proiecțiile încep la ora 20.00. Tot ce ai de făcut este să-ți iei un puf confortabil, să-ți chemi prietenii sau familia și să te bucuri de o experiență cinematografică sub cerul liber!

Sâmbătă, în intervalul orar 10:00 – 13:00, micii șahiști sunt invitați la o nouă competiție a sportului minții. Participarea este gratuită și se face pe bază de înscriere pe e-mail la chess.family@yahoo.com sau pe WhatsApp la 0746098273.

Comentarii

comentarii