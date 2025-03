Femeile, sărbătorite la Universitatea Politehnica Timișoara cu ocazia zilei de 8 Martie

Sub genericul „ Lasă-te încântată!”, Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 7 martie 2025, un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Femeii, prin care conducerea UPT a dorit să aducă un omagiu celor care ne fac viața mai frumoasă.

Artiști consacrați ai Operei Naționale Române Timișoara, cu care Universitatea Politehnica Timișoara întreține o lungă și fructuoasă colaborare, au încântat publicul cu un repertoriu variat, îmbinând armonios piese clasice și moderne pentru o seară de neuitat. Evenimentul a fost completat de prezența Corului Universității Politehnica Timișoara, apreciat pentru interpretările sale.

Evenimentul a fost moderat, în stilul inconfundabil, cu o incursiune în istoria muzicii, de Cristian Rudic, directorul Operei Naționale Române Timișoara.

Programul a fost deschis cu un moment special susținut de corul UPT, care a interpretat piese tradiționale românești: „Ana Lugojana” (Ion Vidu), „Cântec din Maramureș” (Dan-Mihai Goia) și „Iac-așa” (Gavriil Musicescu).

Soliștii Operei Naționale Române Timișoara au oferit o experiență sonoră de neuitat, cu un repertoriu ce a inclus capodopere ale muzicii clasice și piese de musical: Mamma, son tanto felice, interpret Remus Alăzăroaie; If ever I would leave you, interpret Octavian Vlaicu; Stridono lassú / Aria Neddei, interpret Paula Iancic; Tosca / Recondita armonia, interpret Cosmin Ifrim; My Fair Lady / Sunt un om obișnuit / Aria lui Henry Higgins, interpreți Octavian Vlaicu, Cristian Rudic, Marius Goșa; Rusalka / Song to the moon, interpret Paula Iancic; Tu ești liniștea, interpret Cosmin Ifrim; Some enchanted evening, interpret Marius Goșa; Glitter and Be Gay, interpret Milița Pantin; O sole mio, interpret Remus Alăzăroaie. Spectacolul a fost acompaniat la pian de Rareș Păltineanu.

De altfel, Universitatea Politehnica Timișoara a organizat, în ultimii ani, o serie de evenimente care omagiază femeile, care promovează femeile din știință, în condițiile în care și raportul genurilor a început să fie echilibrat la nivelul instituției.

