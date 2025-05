Festivalul Filmului European revine la Timișoara, cu nouă filme de referință

Festivalul Filmului European (FFE) revine la Timișoara pentru o nouă ediție și îi invită pe timișoreni la cinema Studio, timp de 4 zile, între 15-18 mai, pentru a urmări 9 filme europene de mare audiență! Festivalul Filmului European (FFE) revine la Timișoara pentru o nouă ediție și îi invită pe timișoreni la cinema Studio, timp de 4 zile, între 15-18 mai, pentru a urmări 9 filme europene de mare audiență!

Deschiderea va avea loc joi, pe 15 mai, cu documentarul O neașteptată întrezărire a unor lucruri mai profunde / A Sudden Glimpse to Deeper Things, marele câștigător al celei mai recente ediții a Festivalului de film de la Karlovy Vary. Documentarul, realizat de Mark Cousins, (re)compune portretul unei artiste remarcabile, pictorița scoțiană Wilhelmina Barns-Graham, recunoscută pentru contribuția sa semnificativă la arta abstractă britanică a secolului XX și asociată cu Școala de la St Ives, un grup de artiști care, după cel de-Al Doilea Război Mondial, au contribuit la definirea unei estetici distincte în arta britanică, influențată de peisajul și lumina specifică regiunii Cornwall.

Mark Cousins este un nume de referință în cinematografia documentară, apreciat pentru pasiunea lui pentru istoria filmului, stilul poetic și enciclopedic și rolul său esențial în promovarea și înțelegerea artei cinematografice la nivel mondial.

Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Român împreună cu cinema Studio, administrat de Municipiul Timisoara prin Centrul de Proiecte, completează bogatul weekend cultural din Timișoara cu 9 filme europene de referință, curatoriate de criticul de film Cătălin Olaru, printre care se regăsesc filme de ficțiune, documentare, animație și de familie – proiecții cu intrare liberă.

FFE este organizat cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, EUNIC România și UCIN – Uniunea Cineaștilor din România, în parteneriat cu Biroul Parlamentului European în România, ambasadele, centrele și institutele culturale europene.

„Între 15 și 18 mai, filmele care vor rula la Timișoara vor fi pentru toate gusturile: pentru copii, filme de animație, debuturi în lungmetraj, documentare, drame, satire, filme de război, filme selectate în competițiile celor mai importante festivaluri din lume, filme care pun probleme comune fiecăruia dintre noi și probleme pe care nici măcar nu ni le putem imagina. În aceste filme se vorbesc multe dintre limbile din Europa, dar și din Asia, se vorbește rusa și ucraineana. Ceea ce afirmă această varietate este că, în Europa și peste tot în lume, „cultura unește”. Acesta este mesajul pe care Festivalul nostru îl aduce în acest an în cele 10 orașe din România în care poposește, și mă bucur nespus că Timișoara a decis să continue să facă parte, și în 2025, din familia orașelor-gazdă ale Festivalului Filmului European”, a spus Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Continuăm tradiția de a avea un ambasador al Festivalului, anul acesta rolul de ambasadoare îi revine cineastei Ioana Mischie, artistă inovatoare, care avansează noile tehnologii în cinematografie și storytelling, a cărei activitate se concentrează pe proiecte transmedia care îmbină film, realitate virtuală și media interactivă. Cea mai recentă creație imersivă a sa, Human Violins: Prelude, a fost selectată în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, secțiunea oficială „Cannes Immersive”, anul trecut, fiind considerată printre cele mai bune opt experiențe VR din întreaga lume.

Ioana Mischie a realizat clipul de promovare al FFE, inspirat de tema ediției și de spiritul vizionar al cinematografiei contemporane europene, îmbinând creativ estetica artistică şi inovația tehnologică într-un poem audio-vizual.

„Am conceput un film-manifest („Rectangular Sun”) care să portretizeze esența universală, holistică, transformatoare a cinematografiei, nu forma adesea locală. Cinema-ul este un soare dreptunghiular care trezește imaginația colectivă. Lumina emanată de ecranul-poem nu este o formă de escapism, ci o formă de regăsire. Fiecare dintre noi poartă un cinema interior. Un festival cinematografic declanșează un nou anotimp creativ care ne face mintea, trupul, spiritul să renască. Mi-ar plăcea să contribui la extinderea tezaurului cinematografic european nu doar în săli, ci și în aer liber, în școli, în spitale, în instituții și cartiere în formare. Această ediție festivalieră are cea mai mare întindere națională de până acum și sunt recunoscătoare că pot să contribui la acest demers. Într-o lume profund polarizată, cinema-ul unește, inspiră și propagă lumină interioară.” a declarat Ioana Mischie, realizatoarea spotului ediției 29.FFE, regizoare, artistă inovatoare, ale cărei proiecte transmedia îmbină film, realitate virtuală și media interactivă.

Ediția 2025 a FFE a început pe 8 mai în București și continuă cu proiecții în alte nouă orașe din România: Botoșani, Brașov, Chitila, Deva, Iași, Sfântu Gheorghe, Târgu Jiu, și Târgu Mureș. De altfel actuala ediție stabilește un record în privința numărului de orașe în care FFE este prezent: zece!

Spotul acestei ediții a FFE poate fi găsit pe: www.ffe.ro

În Timișoara biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Cinematografului Studio sau online, de pe platforma Eventbook.

PROGRAMUL PROIECȚIILOR LA TIMIȘOARA, Cinema STUDIO, 15 – 18 mai:

JOI 15 mai – Gala de deschidere

19:00 O neașteptată întrezărire a unor lucruri mai profunde / A Sudden Glimpse to Deeper Things – r: Mark Cousins / Marea Britanie / 2024, 88′ (doc.)

VINERI 16 mai

18:00 Așa cum e noaptea / Where the Night Stands Still / Come la notte – Liryc Dela Cruz / Italia, Filipine / 2025, 75’

20:00 Interceptat / Intercepted – r: Oksana Karpovych / Canada, Franța / 2024, 95′ (doc.)

SÂMBĂTĂ 17 mai

16:00 Vestita invazie a urșilor în Sicilia / The Bears’ Famous Invasion of Sicily / La fameuse invasion des ours en Sicile – r: Lorenzo Mattotti / Franța, Italia / 2019, 82’ (film de familie)

18:00 Printre palmieri, bombele sau Căutând reflecții în câmpul toxic al abundenței / Among the Palms the Bombs, or: Looking for Reflections in the Toxic Field of Plenty – r: Lukas Marxt, Vanja Smiljanić / Austria, Germania / 2024, 85’ (doc.)

20:00 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105′

DUMINICĂ 18 mai

16:00 Mica prințesă Itty Bitty / Itty Bitty Princess / Prinsessa Pikkiriikki – r: Lauri Maijala / Finlanda / 2024, 75’ (film de familie)

17:30 Scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie / 2023 / 120’

20:00 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’