Finalul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor în Dieceza de Timișoara, un eveniment unic organizat în Banat de 35 de ani

De 35 ani, în Banat are loc un eveniment unic. Este vorba de o serie de întâlniri și rugăciuni la care iau parte reprezentanţii tututror cultelor. Deschiderea Octavei de Rugăciune se desfăşoară în fiecare an într-o altă localiţie în organizarea uneia dintre bisericile bănățene. Anul acesta, Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor s-a desfășurat în perioada 18-25 ianuarie, având ca motto călăuzitor versetul: „Crezi tu aceasta?“. Tot în acest an se aniversează 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea, primul conciliu ecumenic care a stabilit bazele unității doctrinare a Bisericii.