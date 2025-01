Fiordul Oslo și Clisura Dunării – expuse la META Spațiu Timișoara – o colaborare între artiști din România și Norvegia

Iubitorii de artă sunt invitați să participe la vernisajul expoziției Submerged Narratives of the Danube and Oslo Fjord – Eco-cultural tides, care va avea loc la META Spațiu, bdul. Mihai Viteazul nr. 1 Timișoara, pe data de 31 ianuarie, între orele 18:00 și 21:00, o inițiativă bilaterală finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 prin Fondul Național Bilateral în cadrul programului RO-CULTURA.

Accesul la vernisaj este gratuit, dar este necesară rezervarea unui bilet. În cadrul evenimentului, va avea loc și un Art Talk cu echipa artistică, în care veți putea descoperi mai multe despre ideile și procesele care au inspirat lucrările expuse.

Programul evenimentelor

Expoziția este deschisă publicului între 31 ianuarie și 22 martie. În luna februarie, cetățenii pot participa la următoarele activități:

8 februarie, ora 12:00 – Tur ghidat cu curatoarea expoziției

8 februarie, ora 12:00 – Workshop de bioartă cu Ramona Haiaș

12 februarie, ora 16:00 – Sesiune de mediere culturală: Landscapes of Memory

15 februarie, ora 12:00 – Workshop de cartografiere cu Dorian Bolca

19 februarie, ora 16:00 – Sesiune de mediere culturală: Echoes of Water

22 februarie, ora 12:00 – Tur ghidat cu curatoarea expoziției

26 februarie, ora 16:00 – Sesiune de mediere culturală: The Politics of Nature

Expoziția Submerged narratives of the Danube and Oslo Fjord – Eco-cultural tides este curatoriată de Mirela Stoeac-Vlăduți și aduce în prim-plan o colaborare interdisciplinară între artiști și curatori din România și Norvegia și, totodată reprezintă rezultatul unui proiect internațional care îmbină cercetarea artistică, ecologia și patrimoniul cultural al Fiordului Oslo și al Clisurii Dunării. Printr-un model interdisciplinar de colaborare, proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu artiști și curatori din Norvegia și România. Cei cinci artiști – Marina Oprea (RO), Alex Mirutziu (RO), Cosmin Haiaș (RO), Kristin Bergaust (NO), Alexis Parra (Pucho) (NO/CU) – prezintă lucrări realizate prin metode interdisciplinare, ce propun o reflecție asupra relației complexe dintre natură și cultură, abordând totodată teme ecologice și de conservare a patrimoniului natural și imaterial.

Comentarii

comentarii