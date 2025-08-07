Firmă de colectare a deșeurilor, amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu Timiș pentru nerespectarea măsurilor impuse

Firmă de colectare a deșeurilor, amendată cu 50.000 de lei de Garda...

Garda de Mediu Timiș a aplicat o amendă de 50.000 de lei unei firme din Timișoara care activează în domeniul colectării deșeurilor, după ce aceasta a ignorat măsurile impuse în urma unor controale anterioare.

Deși societatea deținea autorizație de mediu, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au constatat, în cadrul unei verificări recente, că operatorul economic nu a respectat obligațiile stabilite anterior, printre care salubrizarea amplasamentului și izolarea fonică a surselor de zgomot.

„Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 50.000 lei un operator economic care desfășoară activități de colectare a deșeurilor, deși deținea autorizație de mediu. În urma controalelor anterioare, au fost dispuse măsuri clare, printre care: salubrizarea amplasamentului și izolarea fonică a surselor generatoare de zgomot”, au transmis reprezentanții instituției.

În urma constatării neconformităților, comisarii au aplicat sancțiunea pecuniară conform legislației în vigoare și au stabilit noi măsuri de remediere, cu termene stricte. Respectarea acestora va fi verificată printr-un nou control.

Autoritățile avertizează că nerespectarea obligațiilor de mediu poate duce la sancțiuni repetate sau chiar suspendarea activității.

Comentarii

comentarii