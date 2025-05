Fosta unitate militară din Dumbrăvița, tot mai aproape de transformare: parc, terenuri de sport și un bulevard cu patru benzi

După peste 15 ani de eforturi și inițiative rămase fără rezultat, autoritățile locale și județene par mai hotărâte ca niciodată să transforme fosta unitate militară de pe strada Fervenția din Dumbrăvița într-un spațiu public modern, dedicat comunității.

Proiectul, așteptat de mult de locuitorii comunei, prevede amenajarea unui parc generos, terenuri de sport și un bulevard cu patru benzi, menit să fluidizeze traficul într-una dintre cele mai aglomerate zone ale localității.

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alin Popoviciu, a anunțat că inițiativa este susținută de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, care a făcut demersuri pentru ca terenul, aflat în prezent în administrarea Ministerului Apărării Naționale, să fie transferat către administrația locală.

„Astăzi am fost în teren, alături de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Sorin Moldovan, și de Liviu Popescu, liderul consilierilor locali PNL Dumbrăvița. Am analizat situația și am stabilit direcția: mergem înainte!”, a transmis Alin Popoviciu într-un mesaj public.

Fosta unitate militară, în prezent dezafectată, ar putea deveni un nou punct de atracție pentru comunitate, oferind locuitorilor din Dumbrăvița un spațiu de relaxare, sport și mobilitate urbană îmbunătățită. Autoritățile promit că transformarea acestei zone nu va rămâne doar pe hârtie.

Comentarii

comentarii