Fundația Comunitară Timișoara lansează trei noi școli de vară STEAM gratuite pentru copii, în Timiș, Arad și Hunedoara

Fundația Comunitară Timișoara anunță lansarea a trei noi școli de vară STEAM gratuite pentru copii, organizate în parteneriat cu mai multe organizații locale. Acestea vof avea loc la Brad, în județul Hunedoara, în perioada 11-15 august, împreună cu grupul de inițiativă VeloBrad, la Satu Nou, în judeţul Arad, în perioada 11-15 august, alături de Asociația Pro Ghioroc și la Livada, în judeţul Arad, în perioada 18-22 august, în parteneriat cu Asociația Grădina Științei.

Cele trei școli de vară continuă seria din acest an deschisă cu Școala de Vară STEAM de la Margina, din județul Timiș, organizată în luna iulie în colaborare cu Asociația CRIES. Activitățile sunt gândite să aprindă curiozitatea copiilor pentru știință, oferindu-le celor mici metode practice și distractive de a învăța noțiuni de știință, tehnologie, inginerie, artă sau matematică.

Evenimentele fac parte din programul național Școli de Vară STEAM, dezvoltat de Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) cu sprijinul PEPCO România și implementat local de Fundația Comunitară Timişoara și ajuns în 2025 la a doua ediție. Programul urmărește să deschidă apetitul pentru științe al copiilor din comunități cu acces limitat la educație non-formală și să le ofere șansa de a deprinde abilități esențiale pentru viitor prin joacă și experiment.

„Pentru noi, la Fundația Comunitară Timișoara, este o reală satisfacție să sprijinim aceste Școli de Vară STEAM. Credem cu tărie în puterea educației creative și aplicate, mai ales atunci când este adusă aproape de copii, chiar în comunitățile lor. Parteneriatele locale ne dau încredere că aceste inițiative vor avea un impact pe termen lung.” Daniela Chesaru, director executiv, Fundația Comunitară Timișoara

Școlile de Vară STEAM la care vor putea participa copiii din vestul ţării în luna august sunt: Școala de Vară VeloBrad – 11-15 august, Brad, Hunedoara (Grupul VeloBrad) Experiență STEAM axată pe tehnologie, logică și viață practică: Engleză interactivă cu jocuri de vocabular și conversație. Atelier de biciclete și siguranță rutieră – tehnică și responsabilitate. Prim ajutor și supraviețuire – noțiuni de biologie și autonomie.

Meșteșugărit cu materiale reciclabile – gândire ecologică și creativă.

„Tabăra STEAM din Satu Nou”, 11-15 august, Arad (Asociația Pro Ghioroc – Ma Gyorok). Activități desfășurate în natură, care dezvoltă gândirea critică, științifică și artistică: Lectură și artă: povești, benzi desenate, teatru, VR. Design vestimentar: cusut, colaj, accesorii, modă creativă. Gastronomie: preparate tradiționale, chimia alimentelor, machete comestibile. Orientare: treasure hunt cu logică, matematică și strategie. Final creativ: reinterpretarea poveștilor, muzică și expoziție de lucrări.

„Exploratorii Naturii și Științei”, 18-22 august, Livada, Arad (Asociația Grădina Științei).

Program conectat la știință, mediu și tehnologie: Aer curat pentru toți: fotosinteză și plantare de copaci. Micii eroi polenizatori: rolul albinelor în biodiversitate. Cerul deasupra Livadei: seară astronomică cu observații stelare. Laboratorul din grădină: experimente simple cu apă, aer și reacții. Ce putem face?: dezbateri despre poluare și ecologie activă.

În luna iulie, și copiii din Margina, județul Timiș, au participat la Școala de Vară STEAM „Descoperă știința din jurul tău!”, organizată alături de Asociația CRIES, bucurându-se de un program educațional interactiv care i-a ajutat pe cei mici să înțeleagă știința prin povești și experimente, cu teme precum: Detectivii zahărului: descoperirea compoziției alimentelor și impactul zahărului. Lumea plantelor: recunoașterea plantelor comestibile și prepararea de ceaiuri. Laboratorul energiei: alimentație sănătoasă și funcționarea corpului uman. Borcanul antirisipă: reducerea risipei alimentare prin creativitate. Magia pâinii: știința aluatului și coacerea pâinii – experiență finală practică și savuroasă.

Participarea la școlile de vară este gratuită. Detalii despre program sunt disponibile pe website-ul Fundației Comunitare Timişoara, la adresa www.fctm.ro.

Școlile de Vară STEAM din Margina (TM), Brad (HD), Livada și Satu Nou (AR) fac parte dintr-un program național coordonat de FFCR și sprijinit de Pepco România, aflat la a doua ediție în 2025 și desfășurat în 33 de comunități din țară, prin Fundațiile Comunitare Bacău, Banatul Montan, Brașov, Buzău, Cluj, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Timișoara, Țara Făgărașului și Vâlcea.

