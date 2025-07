„Garden of Hooks” – o grădină a creației contemporane în inima Timișoarei. Expun 31 artiști din Europa. Dublu vernisaj

Timișoara devine, din nou, un punct de confluență al artei emergente europene. Galeria Jecza și Galeria Himera prezintă în această vară „Garden of Hooks”, o expoziție-eveniment care aduce în prim-plan 31 de artiști tineri, selecționați din peste 280 de aplicații din întreaga Europă – o demonstrație clară a interesului internațional pentru scena artistică timișoreană.

Curatoriată de Norbert Filep, unul dintre cei mai activi promotori ai noii generații de artiști, expoziția propune un parcurs expozițional inspirat de ritmurile grădinăritului – o metaforă subtilă a muncii artistice, ce implică răbdare, structură, grijă și, în cele din urmă, rodire. Așa cum o grădină se dezvoltă printr-un echilibru între intervenția umană și forțele naturale, lucrările celor 31 de artiști se reunesc într-un ecosistem vizual complex, viu și stratificat.

Diversitatea expresiilor artistice este unul dintre atuurile „Garden of Hooks”: de la sculptură, pictură și ceramică, până la instalații multimedia, fotografie sau artă video. Fiecare lucrare contribuie la conturarea unei grădini simbolice, în care ideile cresc organic, iar dialogul între opere creează o experiență multisenzorială pentru vizitator.

Evenimentul marchează cea de-a treia ediție a Summer Show-ului organizat în colaborare de Galeria Jecza și Galeria Himera, consolidând o tradiție importantă pentru scena artistică locală: aceea de a crea punți între artiștii emergenți și un public tot mai conectat la discursul artistic contemporan.

Deschiderea expoziției are loc vineri, 25 iulie, printr-un dublu vernisaj: primul, de la ora 19:00, la Galeria Himera, urmat de cel de-al doilea, la Galeria Jecza, începând cu ora 20:30. Evenimentul beneficiază de sprijinul Băncii Transilvania, partener principal al sezonului expozițional 2025, precum și de o primă colaborare locală cu Bere Normală și MUSO.

Publicul va putea vizita expoziția între 25 iulie și 7 septembrie, de marți până sâmbătă, între orele 11:00 – 19:00.

Norbert Filep, artist și curator stabilit la Cluj-Napoca, este recunoscut pentru interesul său față de interacțiunea dintre generațiile artistice și formele emergente de exprimare. Expozițiile sale explorează tensiunile, punțile și noile direcții din arta contemporană, așa cum o demonstrează și proiectele recente: „Quarks, Leptons and Bossons” (Jecza, 2023), „Palimpsest” (Himera, 2024) sau „The sun at its zenith holds the balance of the day” (Sector 1, 2025).

Prin „Garden of Hooks”, Filep reușește să orchestreze un spațiu de întâlnire între identități, medii și intenții artistice, oferind publicului o perspectivă proaspătă asupra scenei de artă contemporană.

„Garden of Hooks” nu este doar o expoziție – este o invitație la cultivarea sensibilității artistice într-un cadru care respiră diversitate, energie și dialog. O grădină deschisă în care ideile cresc și înfloresc, la Timișoara.

