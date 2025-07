Gigantul Siemens cumpără o unitate de producție a ebm-papst din România

Siemens a finalizat tranzacția prin care achiziționează divizia de motoare industriale a companiei germane ebm-papst, inclusiv afacerea din România, de la Oradea, în contextul în care conglomeratul încearcă să își extindă businessul de automatizare a fabricilor, relevă datele analizate de Profit.ro. În viitor, aceasta va avea denumirea „Sisteme Mecatronice” în cadrul Siemens.

Divizia are aproximativ 650 de angajați, iar portofoliul său include sisteme mecatronice inteligente și integrate, destinate aplicațiilor din gama de joasă tensiune, precum și sisteme inovatoare de acționări utilizate în soluții de transport autonome și în alte aplicații industriale. Toți angajații diviziei au fost preluați de către Siemens.

Compania germană ebm-papst, care produce motoare electrice și ventilatoare de înaltă tehnologie, vrea să se concentreze pe tehnologia aerului și a încălzirii și, prin urmare, a scos la vânzare divizia cu 650 de angajați. ebm-papst și-a început activitatea în Oradea în decembrie 2017 cu o echipă locală mică de 17 angajați. Între timp, a ajuns la 440 de angajați. Anul trecut a avut afaceri de 344 milioane lei pe plan local și un profit de 14 milioane lei.

Grupul ebm papst este lider mondial în producția de motoare electrice și ventilatoare. Compania a investit la Oradea circa 16,5 milioane de euro, unde are mai multe unități de producție, inclusiv de motoare electrice.

Grupul german Siemens are în România peste 2.000 de angajați, fiind prezent în țară cu patru fabrici, în Sibiu și Buziaș, precum și patru centre de cercetare-dezvoltare, în București, Brașov și Cluj-Napoca. Și în România grupul a trecut printr-un proces de divizare parțială, separând divizia de gaze naturale și electricitate (Gas and Power) și redenumind-o Siemens Energy. În România, grupul Siemens avea, înainte de separarea diviziei Gas and Power, circa 700 de angajați, din care circa 150 lucrau la divizia de gaze și electricitate.

